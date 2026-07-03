Mundial 2026: Estos son los juegos de octavos de final que faltan por definirse

Después de tres semanas de actividad en el Mundial 2026, el cuadro de los octavos de final está casi listo y sólo restan tres partidos por definirse.

Ayer, España, Portugal y Suiza se clasificaron a la tercera ronda de la Copa del Mundo y se unieron a Canadá, Brasil, Paraguay, Países Bajos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos, que en días pasados aseguraron un lugar entre los mejores 16 del torneo.

Hoy quedarán definidos los cruces de los octavos de final, cuando se conozcan los resultados de los partidos Australia vs. Egipto, Argentina vs. Cabo Verde y Colombia vs. Ghana.

Al mediodía, Australia y Egipto afrontarán el partido que, en el papel, luce como el menos atractivo de los octavos de final. Será un duelo entre dos segundos lugares de grupo, en el que los africanos parten como favoritos por un margen estrecho.

Persiste la duda sobre si el delantero egipcio Mohamed Salah estará en la cancha, luego de sufrir una lesión en los músculos isquiotibiales durante el último partido de la fase de grupos, frente a Irán. Su ausencia podría complicar el panorama para Egipto, que tendrá la misión de descifrar el orden defensivo de Australia, el único equipo sobreviviente de la Confederación Asiática de Futbol.

El ganador de este encuentro enfrentará al vencedor de Argentina vs. Cabo Verde, el duelo que luce más disparejo de esta ronda.

Argentina parte como amplia favorita ante la "selección Cenicienta", que en la primera ronda rescató empates frente a España y Uruguay, dos campeones del mundo.

"Sabemos que a veces, cuando hay una selección que es favorita, mucha gente piensa que la otra tira la toalla. Nosotros no vamos a hacer eso", sentenció ayer Pedro Leitao Brito "Bubista", entrenador de Cabo Verde.

La jornada terminará con el partido entre Colombia y Ghana, cuyo ganador se medirá con Suiza en los octavos de final.

"Todo está muy fino entre el que pasa y el que no. Ojalá que mañana esté a favor nuestro", auguró Néstor Lorenzo, entrenador de los cafetaleros, quien rechazó la etiqueta de favoritos.

Por su parte, Carlos Queiroz, estratega de Ghana, mencionó: "Tenemos que jugar con nuestro estilo, con nuestras fortalezas y aprovechar los puntos débiles de Colombia. No hay equipos perfectos y Colombia tampoco lo es".

Argentina enfrenta a Cabo Verde, una selección debutante que se ha ganado el respeto en la cancha. EFE/C. Herrera

Octavos de final del Mundial 2026 al momento