Mundial 2026: España vence sin complicaciones a Austria en Dieciseisavos de Final

España mostró su mejor cara hasta ahora en la Copa Mundial de la FIFA ante un rival de mayor calibre y con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro en Los Ángeles, superaron este jueves a Austria para sellar su boleto a los Octavos de Final y volver a superar una ronda de eliminación directa en el torneo, algo que no hacían desde que levantaron el título en Sudáfrica 2010.

Dominio absoluto desde el arranque

El escenario californiano lució repleto y pintado de rojo con el color que usan los dos países, pero el trámite terminaría siendo para solo uno de ellos. Desde el primer instante, La Roja estableció su juego y monopolizó el balón, circuló la pelota por todos los sectores de la cancha pero les costó perforar la primer barrera defensiva austriaca, bien plantada y organizada.

Cuando encontraron la puerta se toparon con el segundo obstáculo, el guardameta Alexander Schlager que evitó en varias ocasiones que los ibéricos tomaran la ventaja, frustrando los intentos de todo el frente de ataque que mandó Luis de la Fuente con Mikel Oyarzbal, Lamine Yamal, Alex Baena y Dani Olmo. España ya había dado el primer golpe en un córner, pero el tanto de Marc Cucurella no subió por una falta de Pau Cubarsí.

El dominio que reflejaba La Furia en la cancha ya cocinaba el gol a fuego lento y terminó por caer al minuto 35, cuando Cucurella consiguió profundidad por su banda izquierda y Mikel Oyarzabal, con la cabeza fría, cambió el ritmo dentro del área para desmarcarse de los centrales y recibir el balón que simplemente tuvo que empujar para poner por delante a su equipo.

El Wunderteam no encontró respuestas en todo el primer tiempo para contrarrestar la asfixiante posesión de sus rivales, que presionaban para quitarles la esférica en cuestión de segundos y apenas consiguieron un par de llegadas al área de Unai Simón, que no necesitaron de trabajo por su parte.

El golpe definitivo en el complemento

En el segundo tiempo los campeones de Europa salieron con mayor confianza y a medio ritmo, lo que le permitió a Austria un breve respiro y con Marcel Sabitzer como el jugador más activo en ambos costados, lograron enviar balones al área. El aire en la superficie le duró poco a un equipo que se estaba ahogando y de inmediato España los volvió a mandar al fondo de su área.

Con veinte minutos en la parte complementaria, capitalizaron un nuevo ataque por izquierda en el que Alex Baena llegó a la línea de fondo y vio a Pedro Porro entrar en carrera, le puso un centro preciso y el defensa, con todo el remolque, mandó un testarazo que Schleger apenas vio pasar; el gol encaminó el partido para España y le permitió a Luis de la Fuente empezar con la gestión de jugadores de cara a la siguiente ronda.

Sacó a Pedri, Rodri y Lamine Yamal, este último saliendo de una lesión pero que demostró durante todo el partido estar recuperado sacando lujos con múltiples caños y mostrando su creatividad y habilidad que volvió loco a Konrad Laimer, quien perdió cada mano a mano en la banda derecha contra la joven estrella.

Actuación redonda y arco invicto

Con el partido definido, en los minutos finales volvió a aparecer la mancuerna del primer gol; Cucurella hizo gala de su precisión y visión de campo y mandó un centro al que llegó Mikel Oyarzabal dentro del área, con los centrales perdidos en la marca y, de nuevo, el centro delantero solo tuvo que poner el balón dentro de la portería, firmando su doblete, el cuarto gol de su cuenta en el Mundial y llegó a 17 en los últimos 17 partidos con la playera de su equipo.

El equipo ibérico firmó una actuación redonda en la que consolidaron su estilo ofensivo, sus referentes siguen encontrando profundidad, hay conexión para ir al frente y tienen gol, mientras que en el costado defensivo siguen siendo una muralla que apenas pone en riesgo a Unai Simón, que sigue con su arco invicto en el torneo.

NG