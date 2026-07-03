Chivas abre su partido de preparación con empate sin goles

El Club Deportivo Guadalajara se prepara para el Apertura 2026, en el que la meta es superar la Semifinal a la que llegaron en el Clausura 2025 y volver a ocupar el trono del futbol mexicano.

Para ello, el Rebaño viajó a Tamaulipas , donde disputaron dos encuentros amistosos este sábado ante los Correcaminos , uno de ellos usando a la mayor parte de los titulares, a falta de los futbolistas que se encuentran en la concentración de la selección mexicana disputando la Copa del Mundo y que acabó en empate sin goles.

El cuadro de Milito y las rotaciones

En el otro partido, Milito aprovechó para ver en acción a los jóvenes que acompañaron al primer equipo en la pretemporada en Barra de Navidad.

Dentro del cotejo principal, en el Estadio Marte R. Gómez, el argentino no perdió el tiempo y mandó a los refuerzos, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo desde el arranque, incluso el proveniente de los Xolos consiguió anotar, pero el silbante anuló su primer gol con la playera rojiblanca por posición adelantada.

El debut de Carrillo no salió como lo esperaba, al irse expulsado por doble amarilla; por la naturaleza del partido, los de Ciudad Victoria aceptaron que Chivas mantuviera once jugadores y su lugar lo tomó Santiago Sandoval.

El resto de los hombres que usó el argentino para el plato fuerte fueron Óscar Whalley en la portería; Richy Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González en la zaga, con Rubén “Oso” González y Omar Govea en el centro del campo, mientras que Ángel Sepúlveda completó la alineación en el frente de ataque.

Como revulsivos mandó a la cancha a Ricardo Marín, Samir Inda, Jesús Hernández y Miguel Gómez en la primera ola de cambios con 20 minutos por jugar y este último cerca de anotar en un cobro de tiro libre. Más adelante, al 75, entraron Vladimir Moragrega, Carlos Hernández, Leonel Calderón y Jonathan Pérez para completar ocho cambios; solo Whalley, Campillo y el “Oso” disputaron todo el compromiso.

A pesar de los esfuerzos del conjunto tapatío por anotar, la puntería no los acompañó en su primer partido del que Milito podrá sacar algunas conclusiones a falta de ver a su plantel completo, pero en el que Castañeda y Carrillo tuvieron su primer oportunidad para llenarle el ojo a su nuevo entrenador, a pesar de la expulsión de Carrillo, quien tendrá que trabajar extra luego de acabar su partido de manera prematura.

Fogueo para la cantera albieroja

Más temprano en la doble tanda, los jóvenes canteranos del Guadalajara tuvieron fogueo en su primer prueba con el equipo ante la filial del “Corre” , que terminó con un empate a un gol con anotación de Sergio Aguayo por los tapatíos con asistencia de Miguel Gómez a los pocos minutos de arrancar el partido.

Próxima escala: Tepatitlán

En este enfrentamiento se puso los guantes Sebastián Liceaga y estuvieron de arranque en el campo Samir Inda, Ángel Chávez, Luis Rey, Yohan Orozco, Santiago Sandoval, Ricardo Marín, Hugo Mata y Jonathan Pérez, por lo que Gabriel Milito utilizó a todos los hombres que llevó a Ciudad Victoria.

Las Chivas vuelven a casa esta semana y posteriormente irán a Tepatitlán, donde se enfrentarán a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara el 10 de julio en el Estadio Tepa Gómez.

NG