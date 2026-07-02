Portugal avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras vencer 2-1 a Croacia en un partido que se definió en los minutos finales y que estuvo marcado por intervenciones del VAR, un penal, goles anulados y un desenlace que mantuvo el suspenso hasta el silbatazo final. El encuentro se disputó en el Estadio Toronto, en Canadá, bajo el arbitraje del noruego Espen Eskås.

El primer tiempo fue equilibrado . Portugal tuvo mayor posesión del balón y buscó imponer condiciones con Cristiano Ronaldo, Rafael Leão y Bruno Fernandes, pero se encontró con una defensa croata ordenada y con un Dominik Livaković que respondió cuando fue exigido. Los lusos incluso vieron cómo una anotación de Cristiano Ronaldo fue invalidada por posición adelantada tras la revisión del fuera de juego semiautomático.

Croacia golpeó primero al minuto 53. Ivan Perišić aprovechó un espacio dentro del área para definir y colocar el 1-0, resultado que acercaba al conjunto balcánico a los octavos de final. Portugal reaccionó de inmediato y comenzó a instalarse en campo rival en busca del empate.

La igualdad llegó al minuto 68. El árbitro Espen Eskås señaló un penalti tras revisar una infracción sobre Renato Veiga y Cristiano Ronaldo convirtió desde los once pasos para devolver a Portugal al partido y mantener con vida a su selección.

Con el 1-1, ambos equipos generaron oportunidades para evitar el tiempo extra. Diogo Costa intervino en varias ocasiones para sostener a Portugal , mientras Croacia también logró llevar peligro sobre la portería rival. En los minutos finales el encuentro cambió de ritmo y se convirtió en un intercambio constante de ataques.

Cuando el tiempo agregado transcurría y “CR7” ya estaba en el banquillo de suplentes, Rafael Leão envió un centro al área que encontró el remate de Gonçalo Ramos, quien al minuto 90+4 marcó el 2-1 para desatar el festejo portugués y darle la clasificación a su equipo.

Croacia todavía respondió en los instantes finales y alcanzó a enviar el balón a las redes, en una jugada que hubiera significado el 2-2 y el envío del partido a tiempos extra. Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de lugar tras la revisión correspondiente , sentenciando la eliminación del conjunto balcánico.

Con este resultado, Portugal se instaló en los octavos de final de la Copa del Mundo y ahora enfrentará a España el próximo lunes 6 de julio en Dallas, en uno de los cruces más esperados de la fase de eliminación directa.

SV