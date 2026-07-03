Charros se impone a Dorados en el arranque de la serie en Zapopan

Los Charros de Jalisco regresaron con fuerza al Estadio Panamericano y arrancaron con el pie derecho su serie frente a los Dorados de Chihuahua, al imponerse por pizarra de 10-5 en un duelo en el que la ofensiva albiazul explotó en el momento oportuno para encaminarse a una victoria que nunca dejó escapar.

La clave del encuentro llegó en la cuarta entrada, cuando los locales armaron un espectacular rally de seis carreras que terminó marcando el rumbo del encuentro. Aunque la novena chihuahuense intentó reaccionar en distintos momentos de la noche, el daño generado por los jaliscienses fue demasiado amplio para remontarlo.

El ataque de Charros comenzó desde el tercer episodio gracias al poder de Seby Zavala, quien inauguró la pizarra con un cuadrangular solitario. Un inning más tarde, la ofensiva explotó con imparables productores de Alejandro Quezada, el propio Zavala y Mateo Gil, mientras que Alex Mejía se unió a la fiesta con un jonrón de dos carreras.

Dominio en la loma de los disparos

Desde la lomita, Kurt Heyer tuvo un apertura destacada que le permitió a Jalisco controlar las acciones durante gran parte del encuentro. El derecho trabajó seis rollos completos en las que aceptó seis imparables y dos carreras, otorgó una base por bolas y recetó tres ponches para apuntarse la victoria.

El intento de reacción y la contundencia local

Sin embargo, los Dorados no bajaron los brazos y encontraron una oportunidad en el relevo de Isaías Félix, quien tuvo algunos problemas de control, los cuales aprovechó Mark Contreras al conectar un home run que sumó tres anotaciones adicionales.

Afortunadamente, la respuesta de Charros llegó de inmediato. En la séptima entrada, Kyle Garlick conectó un cuadrangular de dos carreras, ya que también remolcó a Jared Walsh. Más tarde, en el octavo capítulo, Walsh produjo una más con un sencillo que permitió a Mateo Gil llegar al plato para colocar cifras definitivas.

El cerrojo y próximo encuentro

Finalmente, Rafael Córdova se encargó de bajar la cortina en la novena entrada. Aunque permitió que dos corredores se embasaran, mantuvo el control de la situación y evitó cualquier amenaza seria para sellar el triunfo jalisciense.

Las acciones continuarán este sábado 4 de julio en el inmueble de Zapopan cuando se dispute una doble cartelera en la que Charros y Dorados buscarán ganar la serie. El segundo juego comenzará a las 14:00 horas, mientras que el tercero media hora después de que se termine el encuentro previo.

NG