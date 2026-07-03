¿Y si sí? Raúl Jiménez tiene en Jordan Pickford a su víctima favorita

Los octavos de final ilusionan a toda una nación por el nivel que está jugando la selección mexicana.

No me quería ilusionar, pero vi este dato y pensé: ¿Y si sí?... En el papel, el guardameta Jordan Pickford parece un monstruo imbatible bajo los tres palos. Sin embargo, esa imbatibilidad se desvanece por completo a menos que seas el lobo de Tepeji.

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Existe un dato muy particular que los ingleses no quieren que salga a la luz pública, y es que Jordan Pickford es el cliente favorito de Raúl Jiménez .

Ningún otro portero en la Premier League ha sufrido tanto al lobo de Tepeji como lo ha hecho el arquero de la selección de Inglaterra.

Si hay alguien que conoce a la perfección las debilidades de Jordan Pickford en este crucial enfrentamiento entre México e Inglaterra, ese es, sin duda alguna, Raúl Jiménez .

Los seis goles que inyectan miedo en Inglaterra

La contundente marca de los seis goles de Raúl Jiménez anotados en contra de Jordan Pickford avala por completo este dato.

Estas anotaciones no solo ilusionan a todo un país como México, sino que también inyectan un profundo miedo en una nación entera como Inglaterra.

Ante este panorama, Inglaterra podría caer contra México. La presencia del delantero mexicano en la cancha representa una amenaza real y directa para el guardameta inglés, quien ha visto vulnerada su portería en múltiples ocasiones por el atacante azteca a lo largo de sus enfrentamientos en el fútbol inglés.

El juego mental para una victoria histórica

Dentro del fútbol, la historia no solo se crea en las canchas con el balón en los pies.

El juego mental influye igual o más que el juego físico en el desarrollo de un partido de esta magnitud.

Por esta razón, esta marca histórica de Raúl Jiménez en contra de Jordan Pickford podría ser la clave definitiva en una histórica victoria del tricolor sobre la selección inglesa.

El factor psicológico de tener a su verdugo enfrente puede pesar enormemente sobre el arquero inglés, abriendo la puerta para que México logre la hazaña .

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