Suiza confirmó su superioridad y derrotó 2-0 a Argelia en Vancouver para avanzar a los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026. El conjunto helvético encaminó el triunfo con un gol de Breel Embolo en la primera mitad, tras una brillante asistencia de Johan Manzambi, y sentenció apenas iniciado el complemento con un tanto de Dan Ndoye.

El equipo dirigido por Murat Yakin dominó el encuentro de principio a fin, generó las oportunidades más claras y prácticamente anuló el ataque argelino, que nunca encontró la forma de inquietar con peligro a Gregor Kobel. Con este resultado, Suiza selló su pase a los octavos de final, donde enfrentará al ganador de la serie entre Colombia y Ghana.

En breve más información.

SV