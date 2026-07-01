Estados Unidos aseguró su lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 al derrotar 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco, en un encuentro en el que supo imponer condiciones y resistir con un hombre menos durante buena parte del segundo tiempo.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino dominó la posesión desde el arranque y generó las oportunidades más claras de gol . Después de varios intentos frustrados, encontró recompensa justo antes del descanso gracias a Folarin Balogun.

El delantero estadounidense abrió el marcador al minuto 45 al aprovechar un balón que quedó a su favor dentro del área tras un desvío de la zaga bosnia. El atacante definió con un remate de zurda para enviar el balón al fondo de la portería y darle tranquilidad a su selección antes del medio tiempo.

Sin embargo, Balogun pasó de héroe a villano en la segunda mitad . Al minuto 64 fue expulsado con tarjeta roja directa después de que el VAR revisara una fuerte entrada sobre Tarik Muharemovic, dejando a Estados Unidos con diez futbolistas para afrontar el resto del compromiso.

Pese a la inferioridad numérica, Bosnia y Herzegovina no logró aprovechar el hombre de más. Estados Unidos defendió con orden y terminó por sentenciar el encuentro al minuto 82, cuando Malik Tillman ejecutó de manera magistral un tiro libre de pierna derecha que dejó sin posibilidades al guardameta rival para firmar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo de las barras y las estrellas avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 , donde se enfrentará a Bélgica el próximo lunes 6 de julio, a las 18:00 horas, en el Estadio de Seattle, con el objetivo de conseguir un boleto a los cuartos de final del torneo.

SV