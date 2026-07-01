El Atlas comenzó oficialmente una nueva etapa este miércoles con la presentación de la directiva que encabezará al club tras la compra de la institución por parte de Grupo PRODI, poniendo fin a la gestión de Grupo Orlegi .

La nueva estructura estará integrada por José Miguel Bejos como propietario del Atlas y de Grupo PRODI; Gerardo Casanova, quien asumirá la presidencia del club, además de desempeñarse como CEO de PRODI Sports; y el español Andoni Zubizarreta, quien será el vicepresidente deportivo.

Durante el acto, José Miguel Bejos dejó claro que la intención de la nueva administración es fortalecer al Atlas sin modificar su identidad . El empresario aseguró que el club contará con una dirigencia cercana, profesional y enfocada exclusivamente en construir un proyecto sólido y competitivo.

"Este club necesita y merece mucho más de lo que ha tenido en el pasado. El Atlas merece una directiva a la altura de su cantera y de su afición: comprometida, sin distracciones, presente y con una estructura profesional que piense en el largo plazo. Queremos estabilidad financiera para ser competitivos no una temporada, sino siempre", expresó.

El nuevo propietario destacó, además, el prestigio que tiene el Atlas como una de las principales instituciones formadoras de talento en el futbol mexicano y aseguró que esa esencia será uno de los pilares del proyecto.

"No venimos a cambiar lo que son. Venimos a ayudar a que el mundo redescubra lo que el Atlas siempre ha sido: un club grande. La Liga y la afición lo conocen como la academia del futbol mexicano, y con razón. De aquí han surgido futbolistas que han triunfado dentro y fuera del país", señaló.

A su vez, Gerardo Casanova aseguró que el objetivo es construir un proyecto estable y ambicioso que permita al Atlas consolidarse entre los protagonistas del futbol mexicano.

"Sabemos lo que significa comprometerse con una ciudad y con un estado. Por eso ofrecemos estabilidad económica para sostener un proyecto de largo plazo, una estructura profesional para tomar decisiones con criterio y la ambición necesaria para llevar al Atlas a lo más alto, siempre con respeto por la historia del club y por su afición", comentó.

En el mismo evento, la institución presentó oficialmente a sus tres primeros refuerzos: el delantero caboverdiano Luis Henriques "Duk", el mediocampista portugués Luis Esteves y el defensor argentino Milton Valenzuela.

El técnico Diego Cocca también participó en la presentación y reconoció la ilusión que le genera encabezar el proyecto deportivo bajo la nueva administración.

"Estoy muy ilusionado. Llega un grupo exitoso que sabe hacer las cosas bien y eso nos motiva. Nuestra responsabilidad es hacer que el equipo funcione, juegue bien, que la afición se sienta identificada y podamos devolverle muchas alegrías", afirmó.

Al evento también asistió el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien manifestó su respaldo a la nueva directiva del Atlas y reiteró su disposición de trabajar de la mano con los nuevos propietarios del club.

Con la nueva dirigencia ya instalada y los primeros refuerzos presentados, el Atlas dio el primer paso de un proyecto que buscará combinar estabilidad institucional, desarrollo deportivo y protagonismo en la Liga MX .

SV