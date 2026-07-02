A la historia del futbol suelen entrar gestas deportivas y malas rachas, pero a veces ocurre la rareza de que ocurran ambas al mismo tiempo, como lo que ocurrió ayer con Folarin Balogun. Durante el disputado encuentro de dieciseisavos de final frente a la escuadra de Bosnia y Herzegovina, el delantero experimentó las dos caras de la moneda al abrir el marcador para su equipo y, apenas unos minutos después, recibir una tarjeta roja directa que lo mandó a los vestidores antes de tiempo.

La expulsión, sin embargo, no desmoronó a los norteamericanos y cerca del final del partido Malik Tillman anotó para dejar el marcador 2-0.

El atacante del Mónaco fue una pieza fundamental en el esquema táctico durante la primera mitad del compromiso disputado en el estadio de Santa Clara. Justo al minuto 45, antes del descanso, el jugador aprovechó un rebote dentro del área rival para anotar el primer tanto del encuentro, el tercero en su marca personal, pues hizo doblete en la victoria de 4-1 frente a Paraguay durante la jornada inaugural de la fase de grupos.

Sin embargo, el panorama favorable cambió drásticamente en la segunda mitad del cotejo. Al minuto 64, tras disputar un balón dividido cerca del borde del área, el delantero pisó de manera accidental el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemović. Aunque el árbitro brasileño Raphael Claus dejó seguir la jugada en primera instancia al no percibir mala intención, una posterior revisión detallada en el monitor del VAR determinó que la acción ameritaba la expulsión directa por juego brusco grave. Esta decisión dejó a su equipo con diez hombres en el campo durante el resto del encuentro, obligando a un repliegue defensivo.

El recordado cabezazo de Zidane a Materazzi en la final de Alemania 2006. AP/Archivo

Gol y expulsión, un registro compartido con leyendas del futbol

Este marcado contraste de emociones colocó a Balogun en una lista muy exclusiva dentro de los registros históricos del futbol. El atacante es el primer jugador en anotar un gol y ser expulsado en un mismo partido de eliminación directa de una Copa del Mundo desde que Zinedine Zidane lo hiciera hace exactamente dos décadas.

En la recordada final de 2006 en Berlín, el mediocampista francés marcó un penal a lo Panenka en los primeros minutos antes de ver la tarjeta roja en el tiempo extra por su incidente con el defensor italiano Marco Materazzi.

Además del legendario Zidane, solo otros dos futbolistas han protagonizado esta particular estadística:

El brasileño Ronaldinho vivió una situación idéntica en los cuartos de final de la edición de 2002 frente a Inglaterra, donde anotó un gol de tiro libre que sorprendió al portero David Seaman y luego fue expulsado por una falta sobre Danny Mills.

Anteriormente, su compatriota Garrincha inauguró este registro en las semifinales de 1962 contra Chile, tras marcar un doblete decisivo y recibir la tarjeta roja en los minutos finales del encuentro.

Balogun, baja sensible para Estados Unidos en los octavos de final

La tarjeta roja dejó a Balogun sin la posibilidad de jugar los octavos de final contra Bélgica, el 6 de julio en Seattle.

Para suplir esta sensible baja en la línea delantera, Mauricio Pochettino, entrenador de EU, maneja dos opciones principales: Ricardo Pepi, delantero del PSV Eindhoven que ingresó en los minutos finales del duelo ante los bosnios, quien se perfila como el candidato natural para ocupar la posición titular debido a su conocimiento del sistema de juego; y el atacante del Coventry City, Haji Wright, el cual representa una alternativa viable gracias a su presencia física en el área rival.