Bélgica protagonizó una remontada espectacular para eliminar a Senegal de la Copa del Mundo y avanzar a los octavos de final, tras imponerse 3-2 en el Estadio Seattle, en Estados Unidos .

Los Leones de Teranga tomaron ventaja al minuto 24, cuando Habib Diarra venció la resistencia de Thibaut Courtois para abrir el marcador. La selección africana amplió la diferencia al 51', gracias a una anotación de Ismaïla Sarr, que parecía encaminar a Senegal hacia la siguiente ronda.

Sin embargo, Bélgica reaccionó en el tramo final del encuentro. Romelu Lukaku descontó al minuto 86 para devolverle la esperanza a los Diablos Rojos y, apenas tres minutos después, Youri Tielemans apareció al 89' para igualar el marcador y enviar el partido al tiempo extra.

Cuando todo apuntaba a la definición desde los tiros penales, Tielemans volvió a convertirse en el héroe belga al convertir un penalti al minuto 120+5 , con el que selló la remontada y aseguró el boleto de Bélgica a los octavos de final.

El conjunto europeo conocerá a su próximo rival esta misma noche, cuando Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrenten en el Estadio de San Francisco por el último boleto disponible a la siguiente fase.

SV