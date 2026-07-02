Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan este jueves 2 de julio con una nueva jornada de eliminación directa, en la que tres selecciones buscarán asegurar su lugar en los octavos de final. La actividad podrá seguirse en distintas opciones de televisión y plataformas de streaming, de acuerdo con la programación oficial.

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Dónde ver EN VIVO los partidos del Mundial 2026

España salta al campo este día con la obligación de validar su etiqueta de favorita frente a una Austria dispuesta a sorprender y extender su camino en el torneo. Más tarde llegará uno de los encuentros más atractivos de la jornada, cuando Portugal y Croacia se enfrenten en un duelo de pronóstico reservado entre dos selecciones acostumbradas a competir al más alto nivel y con el boleto a los octavos de final en juego. Finalmente, Suiza y Argelia cerrarán la actividad con un choque de estilos en el que cualquier descuido puede resultar definitivo, ya que ambos buscarán imponer condiciones para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

Para no perder detalle, los aficionados podrán seguir los partidos en vivo a través de las distintas señales de televisión y plataformas de streaming con derechos de transmisión en México. Además, en EL INFORMADOR encontrarás toda la cobertura del Mundial 2026, con resultados actualizados, posiciones, estadísticas, calendarios y las noticias más relevantes de las selecciones participantes.

Calendario de partidos del Mundial 2026 - 2 de julio

Partido | Sede | Horario | Canales de transmisión

España vs Austria | Estadio Los Ángeles | 13:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium), TUDN, Canal 5, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, Azteca 7.

Portugal vs Croacia | Estadio de Toronto | 17:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium).

Suiza vs Argelia | Estadio Vancouver | 21:00 | Pase Mundial 2026 (VIX Premium).

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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