El próximo domingo 5 de julio, Inglaterra pisará el Estadio Ciudad de México por primera vez en 40 años. Un regreso cargado de fantasmas históricos que definirá su pase a cuartos del Mundial 2026 frente a la Selección de México. ¿Pesará la maldición de 1986 en este duelo?

El peso de la historia en el mítico Coloso de Santa Úrsula

La historia del fútbol internacional está tejida con hilos inseparables de gloria y tragedia. Para el equipo de los Tres Leones, el antiguo Estadio Azteca no es un simple recinto deportivo, sino que representa el escenario exacto de su derrota más traumática en la historia de las Copas del Mundo, un recuerdo que sigue doliendo profundamente en el orgullo británico.

Fue exactamente la tarde del domingo 22 de junio de 1986 cuando el mundo entero presenció lo impensable sobre ese mismo césped. En aquel tenso partido de cuartos de final, el legendario Diego Armando Maradona inmortalizó dos jugadas magistrales que marcarían para siempre al fútbol mundial y que se convirtieron instantáneamente en la peor pesadilla de la selección europea.

Primero llegó la polémica e inolvidable "Mano de Dios", una genialidad pícara y controvertida que abrió el marcador ante la incredulidad de los defensores. Apenas cuatro minutos después, el astro argentino firmó el aclamado "Gol del Siglo", dejando en el suelo al legendario portero Peter Shilton tras una espectacular carrera de 60 metros que aún se repite en todas las pantallas.

Un duelo de octavos de final con un innegable sabor a revancha

Cuatro largas décadas han pasado desde aquella tarde dominical que cambió la historia del deporte. Ahora, en pleno desarrollo del Mundial 2026, el caprichoso destino ha querido que los europeos regresen al mismo recinto, rebautizado oficialmente por la FIFA como Estadio Ciudad de México, para disputar un partido de vida o muerte correspondiente a los octavos de final.

El rival a vencer en esta ocasión no será la escuadra de Argentina, sino el mismísimo anfitrión del torneo. La Selección de México llega sumamente envalentonada tras conseguir una cómoda victoria ante Ecuador, respaldada por una afición apasionada y ruidosa que ya ha comenzado a copar las calles de la capital para apoyar incondicionalmente a los dirigidos por Javier Aguirre.

Por su parte, el siempre competitivo conjunto inglés aterrizará en la vibrante capital mexicana tras superar con autoridad a la República Democrática del Congo. Un oportuno doblete de su experimentado capitán, Harry Kane, fue más que suficiente para asegurar su boleto a esta instancia decisiva, demostrando que tienen el poder ofensivo necesario para intentar silenciar a la multitud local.

El contexto actual frente a los imborrables fantasmas del pasado

El morbo deportivo está servido en bandeja de plata para los millones de amantes del fútbol alrededor del planeta. Mientras los jugadores mexicanos buscan hacer historia en casa y avanzar al ansiado quinto partido, la implacable prensa británica no ha dejado de recordar la efeméride de hace 40 años, generando una presión mediática ineludible sobre sus propios seleccionados.

Curiosamente, el destino parece empeñado en entrelazar las historias de los protagonistas de 1986 con el vibrante presente. Hace apenas unos días, el astro Lionel Messi homenajeó indirectamente a Maradona al marcar un brillante doblete frente a Austria, sellando la clasificación de Argentina a la siguiente ronda y reviviendo la nostalgia global de aquella mágica Copa del Mundo.

Para los talentosos jugadores ingleses actuales, muchos de los cuales ni siquiera habían nacido en aquel entonces, el reto psicológico y deportivo es verdaderamente monumental. No solo deben vencer a un equipo local impulsado por más de 80 mil almas vibrantes en las gradas, sino también exorcizar los demonios de su propia historia en el mismo lugar donde nacieron.

El próximo domingo sabremos finalmente si el Estadio Ciudad de México le ofrece a Inglaterra la redención definitiva que tanto anhelan desde hace décadas. De lo contrario, este majestuoso coloso de concreto volverá a convertirse en el oscuro cementerio de sus ilusiones mundialistas, demostrando ante los ojos del mundo que, a veces, la historia sí se repite.

CT