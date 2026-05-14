Jueves, 14 de Mayo 2026

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Dembélé y Mbappé en la lista de Francia rumbo al Mundial; Camavinga, el gran ausente

El anuncio de los convocados por Didier Deschamps se realizó de forma creativa mediante un video que ya circula en redes sociales 

Por: Fabián Flores

Este será el último torneo mundialista de Deschamps al frente de Francia; anunció este año que dejará el cargo después del Mundial 2026. EFE / ARCHIVO

Este será el último torneo mundialista de Deschamps al frente de Francia; anunció este año que dejará el cargo después del Mundial 2026. EFE / ARCHIVO

La Selección de Francia dio a conocer su lista de convocados a la Copa Mundial 2026 de la FIFA este jueves. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé (Balón de Oro) y Désiré Doué son las grandes figuras que aparecen entre los llamados por la directiva parisina, pero Eduardo Camavinga brilló por su ausencia.

El anuncio de los convocados por Didier Deschamps se realizó de forma creativa, mediante un video en el que aparecen todos los llamados al certamen de la FIFA que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

     

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La directiva francesa reunió el formidable talento ofensivo y recompensó al arquero Robin Risser con su primer llamado para el torneo en Norteamérica tras hacer una de las mejores irrupciones de la temporada en la liga francesa.

Risser, quien ataja con Lens, ganó el premio al mejor portero a principios de esta semana. Desempeñó un papel importante para que el club del norte terminara con la segunda mejor defensa de la Ligue 1 y fue citado por Deschamps como el número 3, por detrás de Mike Maignan y Brice Samba.

El objetivo de Francia es el tercer título mundial

Francia busca su tercer título mundial y figura entre las favoritas para el torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos.

Francia quedó encuadrada en el Grupo I y se enfrentará a Senegal, Irak y Noruega durante la fase de grupos.

Deschamps cuenta con una impresionante reserva de atacantes, entre ellos Mbappé, Dembélé, Doué, Michael Olise, Rayan Cherki y Maghnes Akliouche.

También convocó a Jean-Philippe Mateta, optando por el delantero de Crystal Palace por encima de Randal Kolo Muani, en su lista de 26 jugadores.

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Kolo Muani, atacante de Tottenham había sido una incorporación de última hora a la anterior convocatoria de Francia para el Mundial, hace cuatro años.

Será el último torneo de Deschamps. Anunció este año que dejará el cargo después del Mundial, poniendo fin a un exitoso ciclo que comenzó en 2012 y en el que Francia ganó el Mundial de 2018 y alcanzó la final de 2022.

Se espera que Zinedine Zidane asuma el puesto, aunque la gran estrella del equipo francés que conquistó en casa el Mundial de 1998 no ha dirigido desde que terminó su segunda etapa al frente del Real Madrid, con el que condujo al gigante español a tres títulos de la Liga de Campeones y dos de La Liga.

Lista

  • Arqueros: Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Rennes), Robin Risser (Lens).
  • Defensores: William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcelona), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernández (PSG), Theo Hernández (Al Hilal).
  • Volantes: Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Manu Koné (Roma), N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Adrien Rabiot (AC Milan).
  • Delanteros: Michael Olise (Bayern Múnich), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doue (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter de Milán), Bradley Barcola (PSG), Maghnes Akliouche (Mónaco), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

Las ausencias

Fabrizio Romano, periodista deportivo reconocido en Europa, compartió la lista de las grandes ausencias en la lista de los convocados de Deschamps tras el llamado que se publicó este jueves, entre los que destaca Eduardo Camavinga.

El experto enlistó a los siguientes jugadores:

  • Camavinga
  • Khéphren Thuram
  • Corentin Tolisso
  • Randal Kolo Muani
  • El Junior Kroupi
  • Florian Thauvin
  • Esteban Lepaul
  • Pierre Kalulu

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