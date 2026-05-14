La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 continúa y Guadalajara ya comienza a mostrar parte de la experiencia que ofrecerá durante el torneo más importante del futbol internacional.

Dónde será el FIFA Fan Festival en Guadalajara

Uno de los anuncios más importantes revelados en el nuevo video promocional del FIFA Fan Festival es que la entrada será libre y gratuita, además de que no se requerirá registro previo para ingresar, aunque el acceso estará sujeto a la capacidad de aforo.

A través de un video promocional, fueron revelados nuevos detalles sobre el FIFA Fan Festival que se realizará en la capital jalisciense, un evento que promete convertirse en uno de los principales puntos de reunión para miles de aficionados mexicanos y extranjeros durante el Mundial.

En el material audiovisual se pueden observar distintas postales representativas de la ciudad, como la Catedral de Guadalajara, la Plaza Liberación y varios espacios del Centro Histórico, acompañados de imágenes relacionadas con el futbol, la cultura mexicana y el ambiente festivo que se espera durante la competencia. El mensaje central del video deja clara la intención de la ciudad: vivir una celebración única alrededor del Mundial y consolidarse como una de las sedes con mayor ambiente de toda la justa.

Ofrecer una experiencia completa alrededor del Mundial 2026

El FIFA Fan Festival 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio y tendrá como sede principal la Plaza Liberación, ubicada en el corazón de Guadalajara. Durante más de un mes, ese espacio será transformado en un punto de convivencia para aficionados de distintas partes del mundo, quienes podrán seguir los partidos, participar en actividades recreativas y disfrutar de distintas expresiones culturales.

Dentro del avance presentado, también se adelantan algunos de los atractivos que formarán parte del festival. Entre ellos destacan pantallas gigantes para la transmisión de los encuentros mundialistas, zonas gastronómicas, espectáculos musicales, actividades interactivas y espacios culturales que buscarán reflejar la identidad tapatía y mexicana ante los visitantes internacionales.

Además del futbol, el objetivo será ofrecer una experiencia completa alrededor del Mundial 2026, mezclando entretenimiento, tradición y cultura local. El video incluso resalta que Guadalajara buscará convertirse en "la fiesta más mexicana" de la Copa del Mundo, apostando por mostrar la esencia de la ciudad mediante su música, gastronomía y hospitalidad.

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