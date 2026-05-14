Jugador de Atlas aparece en prelista para el Mundial 2026

La expectación por el Mundial 2026 no deja de crecer. Con las selecciones afinando sus últimos detalles, las listas de convocados comienzan a revelar sorpresas para los aficionados mexicanos. En esta ocasión, los reflectores apuntan directamente a la ciudad de Guadalajara. Un jugador fundamental en el esquema del Atlas apareció en una prelista mundialista oficial.

Sin embargo, para asombro de algunos despistados, este llamado no proviene de la Selección Mexicana. El ídolo rojinegro defenderá la camiseta de una de las escuadras sudamericanas más competitivas de los últimos años.

El guardameta rojinegro en la élite sudamericana

Hablamos del experimentado portero Camilo Vargas, quien se ha consolidado como una auténtica muralla en la Liga MX. Su nombre se encuentra en la reciente convocatoria anunciada por el estratega de Colombia, Néstor Lorenzo.

De acuerdo con la información revelada este jueves, el arquero atlista forma parte de la prelista de 55 jugadores de la Selección de Colombia. De este nutrido grupo saldrán los 26 futbolistas definitivos.

Camilo Vargas no es el único rostro conocido en esta nómina. La lista es liderada por figuras de talla internacional como el extremo Luis Díaz, actual jugador del Bayern Munich, y el creativo James Rodríguez, del Minnesota United y exjugador del León en México, pero con trayectoria en el Real Madrid.

Además del ídolo del Atlas, el futbol mexicano aporta otros nombres a esta prelista cafetera. Destacan el portero Kevin Mier y los defensas Willer Ditta (Cruz Azul), Álvaro Angulo (Pumas) y Cristian Borja (América).

Un calendario mundialista con sabor a localía en Jalisco

El destino ha preparado una coincidencia espectacular para el arquero rojinegro. La Selección de Colombia quedó ubicada en el Grupo K del torneo, compartiendo sector con Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo.

Lo verdaderamente llamativo para la afición tapatía es la sede de los encuentros. El combinado sudamericano disputará su segundo partido de la fase de grupos en Guadalajara, la ciudad donde Vargas juega como local cada quince días, si bien ese duelo será en el Estadio AKRON y no en el Jalisco.

Camilo Vargas, portero de Atlas y de la Selección de Colombia. IMAGO7

Este esperado encuentro se llevará a cabo el próximo 23 de junio frente a la escuadra africana. Seis días antes, el 17 de junio, los colombianos debutarán ante los asiáticos en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El cierre de la primera ronda será un auténtico choque de trenes. Los sudamericanos viajarán a Miami para enfrentarse a Portugal el 27 de junio, en uno de los duelos más atractivos de la fase inicial.

La presencia de talento local en selecciones extranjeras demuestra la vitrina internacional que representa la Liga MX. Ahora, la afición del Atlas cruzará los dedos para que su guardameta supere el último recorte.

Ver a un ídolo de casa atajando en un Mundial, justo en la ciudad que lo adoptó y lo vio coronarse no solo una, sino dos veces como campeón, será sin duda una de las postales más memorables que nos dejará el próximo verano futbolístico.

Prelista de Colombia para el Mundial 2026

Porteros: Kevin Mier (Cruz Azul-ARG), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).

Kevin Mier (Cruz Azul-ARG), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU) y Defensas: Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Santiago Arias (Independiente-ARG), Cristian Borja (América-MEX), Juan Cabal (Juventus-ITA), Carlos Cuesta (Vasco Da Gama-BRA), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Junior Hernández (Deportes Tolima), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Yerson Mosquera (Wolverhampton-ING), Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps-USA), Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Jhohan Romaña (San Lorenzo-ARG) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Santiago Arias (Independiente-ARG), Cristian Borja (América-MEX), Juan Cabal (Juventus-ITA), Carlos Cuesta (Vasco Da Gama-BRA), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Junior Hernández (Deportes Tolima), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Yerson Mosquera (Wolverhampton-ING), Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps-USA), Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Jhohan Romaña (San Lorenzo-ARG) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR). Mediocampistas: Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Yaser Asprilla (Galatasaray-TUR), Wilmar Barrios (Zenit-RUS), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Nelson Deossa (Real Betis-ESP), Sebastián Gómez (Curitiba-BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ING), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco Da Gama-BRA), Jhon Solís (Birmingham-ING), Jordan Barrera (Botafogo-BRA), James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Yaser Asprilla (Galatasaray-TUR), Wilmar Barrios (Zenit-RUS), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Nelson Deossa (Real Betis-ESP), Sebastián Gómez (Curitiba-BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ING), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco Da Gama-BRA), Jhon Solís (Birmingham-ING), Jordan Barrera (Botafogo-BRA), James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR). Delanteros: Rafael Santos Borré (Internacional-BRA), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Juan Cuadrado (Pisa-ITA), Jhon Durán (Zenit-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Edwuin Cetré (Estudiantes-ARG), Stiven Mendoza (Athletico Paranaense-BRA), Luis Suárez (Sporting-POR), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia-ARG), Neiser Villareal (Cruzeiro-BRA), Kevin Viveros (Athletico Paranaense-BRA) y Luis Díaz (Bayern Munich-GER).

X / @FCFSeleccionCol

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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