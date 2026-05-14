Jueves, 14 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Mundia 2026

Selección de Brasil renueva el contrato de Ancelotti hasta 2030

Ancelotti tenía contrato con la selección brasileña hasta el final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México

Por: EFE

Desde finales del 2025, la Selección de Brasil habría comenzado a negociar la extensión de Ancelotti en el equipo nacional. EFE / ARCHIVO

Desde finales del 2025, la Selección de Brasil habría comenzado a negociar la extensión de Ancelotti en el equipo nacional. EFE / ARCHIVO

La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) anunció este jueves la renovación del contrato del entrenador Carlo Ancelotti por otros cuatro años, hasta el Mundial de 2030.

La CBF afirmó en una nota que la decisión refleja "la confianza" de la entidad en el trabajo realizado por el entrenador italiano desde su llegada en mayo de 2025, así como el respaldo del plantel y la afición.

"Estamos muy felices de anunciar que continuaremos juntos por cuatro años más. Vamos juntos hasta el Mundial de 2030", dijo Ancelotti en un vídeo divulgado por la institución.

     

Lee también: Casi dos mil elementos de seguridad resguardarán Semifinal Chivas vs Cruz Azul

"Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que el futbol significa para este país. Durante un año hemos trabajado para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más", agregó el exentrenador del Real Madrid y Bayern Múnich.

Ancelotti, de cara al Mundial

En el año que lleva al frente de la Canarinha, Ancelotti dirigió diez partidos, con un balance de cinco victorias, dos empates y tres derrotas, además de 18 goles marcados y ocho recibidos.

Ancelotti tenía contrato con la selección brasileña hasta el final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre junio y julio próximos.

No obstante, desde finales del año pasado se comenzó a negociar su extensión, lo que se ha concretado este jueves, cuatro días antes de divulgar su lista de convocados para el próximo certamen del balompié de la FIFA.

Te recomendamos: ¡Es oficial! Madonna, Shakira y BTS, a cargo del show de medio tiempo en la Final del Mundial

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones