La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) anunció este jueves la renovación del contrato del entrenador Carlo Ancelotti por otros cuatro años, hasta el Mundial de 2030.

La CBF afirmó en una nota que la decisión refleja "la confianza" de la entidad en el trabajo realizado por el entrenador italiano desde su llegada en mayo de 2025, así como el respaldo del plantel y la afición.

"Estamos muy felices de anunciar que continuaremos juntos por cuatro años más. Vamos juntos hasta el Mundial de 2030 ", dijo Ancelotti en un vídeo divulgado por la institución.

Brasil �� Carlo Ancelotti até 2030!



O Brasil segue no comando de um dos maiores treinadores da história!

Compromisso, continuidade e confiança para levar a Seleção Brasileira ainda mais longe.

A caminhada continua. Nosso sonho também.



Saiba mais em https://t.co/pkHuBcm04I pic.twitter.com/DZdRZofPpN— brasil (@CBF_Futebol) May 14, 2026

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"Llegué a Brasil hace un año. Desde el primer minuto, comprendí lo que el futbol significa para este país . Durante un año hemos trabajado para devolver a la selección brasileña a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más", agregó el exentrenador del Real Madrid y Bayern Múnich.

Ancelotti, de cara al Mundial

En el año que lleva al frente de la Canarinha, Ancelotti dirigió diez partidos, con un balance de cinco victorias, dos empates y tres derrotas, además de 18 goles marcados y ocho recibidos.

Ancelotti tenía contrato con la selección brasileña hasta el final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México, que se disputará entre junio y julio próximos .

No obstante, desde finales del año pasado se comenzó a negociar su extensión, lo que se ha concretado este jueves, cuatro días antes de divulgar su lista de convocados para el próximo certamen del balompié de la FIFA.

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FF