Chris Martin, el vocalista de Coldplay, anunció desde las redes sociales de la banda que Madonna, Shakira y BTS serán los encargados del entretenimiento en el primer show de medio tiempo en una Final de Copa Mundial de la FIFA este 2026.

La FIFA anunció que, por primera vez, la Final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio incluirá un concierto al estilo del Super Bowl de la NFL. El montaje del espectáculo estará a cargo de Chris Martin.

Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.



Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b— Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

La música y el futbol en un mismo escenario

El organismo rector indicó que el espectáculo apoyará el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que recauda 100 millones de dólares para ayudar a que los niños accedan a la educación y al futbol .

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó que reunirá "la música y el futbol en el escenario más grande del deporte por una causa muy especial".

"Cada niño debería tener la oportunidad de soñar, y juntos podemos ayudar a que eso sea posible", publicó Infantino en Instagram. "Cada niño debería tener la oportunidad de soñar, y juntos podemos ayudar a que eso sea posible".

La Final del Super Bowl es famosa por su show de medio tiempo anual, que atrae a las mayores estrellas del mundo para presentaciones espectaculares. Este año contó con el artista puertorriqueño Bad Bunny.

Entre los artistas principales de años anteriores estuvieron Michael Jackson, Paul McCartney, los Rolling Stones, Madonna, Prince, Bruce Springsteen y Rhianna.

La FIFA describe su espectáculo de medio tiempo como "un momento singular en la intersección del deporte, la cultura y el propósito, transmitido en vivo a todo el mundo".

El Mundial de este año es organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México y se disputa durante junio y julio.

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FF