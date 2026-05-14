¿La tercera será la vencida para el América? Las Águilas buscan sacudirse la malaria del subcampeonato frente a las Rayadas tras auspiciar hoy su tercera Final consecutiva de la Liga MX Femenil. El partido también marca el encuentro final en el Estadio BBVA, que a partir del 17 de mayo será gestionado por la FIFA rumbo a los preparativos para el Mundial 2026.

América, dirigida por Ángel Villacampa, culminó la fase regular del torneo como líder de la tabla general con un saldo de 13 victorias, tres empates y una derrota. En la "Fiesta Grande" del futbol femenil, eliminó a FC Juárez y Toluca del camino para avanzar a la pelea definitiva por el título.

Mientras que, en la otra cara de la moneda, Monterrey terminó como sublíder en la fase regular del certamen con 12 victorias, cuatro empates y una derrota. Las Rayadas de Amandine Miquel avanzaron a la final después de echar a Cruz Azul y Pachuca del actual certamen.

La escuadra regiomontana jugará para conquistar su quinto título en la Liga MX Femenil. Una pelea que vivirá ante un equipo azulcrema que desea su tercer campeonato en el futbol mexicano, después de tres años.

Cabe destacar que la final del Clausura 2026 tendrá tintes de revancha, ya que hace dos años América cayó ante Monterrey en la final del Clausura 2024.

Estos son los horarios y canales de transmisión para ver los partidos de ida y vuelta, correspondientes a la final de la Liga MX Femenil.

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Fechas de partidos y dónde ver

Jueves, 14 de mayo

IDA: Monterrey vs América | 21:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

Domingo, 17 de mayo

VUELTA: América vs Monterrey | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Gratis y el canal de YouTube de la Liga MX Femenil.

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OB