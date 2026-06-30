Hoy, 30 de junio de 2026, las selecciones de México y Ecuador se enfrentan en un partido decisivo por el Mundial 2026. El encuentro se disputa en el Estadio Ciudad de México, donde ambos equipos buscarán avanzar en el torneo rumbo a los Octavos de Final.

Más allá del ámbito deportivo, el duelo presenta un contraste económico notable en el valor de sus plantillas. Las cifras actuales reflejan realidades distintas entre naciones, al menos en el mercado internacional de fichajes.

Según los datos del portal especializado Transfermarkt, existe una brecha financiera significativa entre ambos conjuntos. El equipo sudamericano supera por un amplio margen la cotización total del cuadro mexicano, a continuación te contamos cómo está el duelo en cuestión de números.

El valor de mercado de la selección de Ecuador

La plantilla de Ecuador alcanza un valor de mercado total de 368.70 millones de euros. Esta cifra consolida al equipo como uno de los más cotizados de su confederación en la actualidad.

El alto valor del conjunto ecuatoriano se explica por la presencia de sus futbolistas en las principales ligas de Europa. Varios de sus integrantes militan en clubes de primera línea con tasaciones elevadas.

Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea FC, es el jugador más caro del equipo sudamericano. Su ficha está valorada en 100 millones de euros, representando una parte sustancial del total.

A él se suman figuras como Willian Pacho, defensa del Paris Saint-Germain, tasado en 80 millones de euros. Estos números evidencian el peso de la defensa ecuatoriana en el mercado.

También destaca Piero Hincapié, zaguero del Arsenal FC, con un valor de 50 millones de euros. La juventud y proyección de estos elementos incrementan la cotización general del plantel.

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La cotización actual de la Selección Mexicana

Por su parte, la selección de México registra un valor total de 191.85 millones de euros. Esto significa que el plantel ecuatoriano vale casi el doble que el combinado mexicano.

La escuadra mexicana basa su cotización en una mezcla de jugadores de la Liga MX y elementos que compiten en el extranjero. Sin embargo, sus topes de transferencia son menores en comparación con su rival.

Santiago Giménez, delantero del AC Milan, lidera la lista de los futbolistas mexicanos más valiosos. El atacante cuenta con una tasación de 18 millones de euros en el mercado actual.

Otro jugador destacado es Edson Álvarez, mediocampista que mantiene un valor de 15 millones de euros. Su experiencia europea aporta solidez al esquema táctico del equipo.

En el ámbito local, Armando González, delantero de Chivas, alcanza los 15 millones de euros. Mientras que el goleador de momento, Julián Quiñones, del Al-Qadsiah FC, le sigue de cerca con 14 millones de euros.

Un duelo clave en el Mundial 2026

Los aficionados esperan un encuentro donde el rendimiento físico y táctico sea el factor determinante, y no tanto el número de venta individual y colectivo de los grupos. El balón rodará en unas horas para confirmar si el valor de mercado influye en el resultado final.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB