Si liquidaste tu deuda en Nacional Monte de Piedad durante la huelga de ocho meses, tus artículos están seguros de acuerdo con un nuevo mensaje compartido a través de redes sociales. En esta nota te informamos los requisitos exactos para recuperarlos en cuanto reabran las sucursales a lo largo de la República Mexicana.

La prolongada suspensión de actividades ha generado dudas entre los usuarios sobre el destino de sus pertenencias. Ante esta situación, la institución prendaria emitió un mensaje oficial para informar a sus clientes.

A través de un reciente video titulado ¿Puedo pagar el desempeño con la certeza de que algún día devolverán mis artículos?, se detallaron las garantías para quienes decidan liquidar su contrato de empeño.

La promesa de entrega tras el cierre

Patricia Álvarez, representante de Atención al Cliente, fue la encargada de explicar el protocolo a seguir. La vocera aseguró que el pago del desempeño garantiza la devolución de las prendas resguardadas.

"Si usted decide realizar el pago correspondiente al desempeño, puede tener la certeza de que sus artículos serán entregados en cuanto reanudemos nuestro servicio. Una vez que nuestras puertas estén nuevamente abiertas al público, podrá acudir personalmente a recoger cada uno de sus artículos presentando su comprobante de pago, número de contrato e identificación oficial", afirmó la representante en el comunicado.

Esta declaración otorga certeza jurídica y material a los pignorantes. Los bienes permanecen inventariados y protegidos en las bóvedas de las sucursales, sin riesgo de ser comercializados durante el paro laboral.

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Requisitos para recuperar tus artículos

Para agilizar el proceso, una vez que las puertas estén nuevamente abiertas al público, los clientes deberán cumplir con un procedimiento específico. Es indispensable acudir personalmente a la sucursal correspondiente.

El titular del contrato de empeño deberá presentar tres documentos en ventanilla. El primero de ellos es el comprobante de pago que avale la liquidación total del préstamo adquirido.

Además, será obligatorio mostrar el número de contrato original y una identificación oficial vigente. Sin estos elementos, los asesores no podrán procesar la entrega de los bienes recuperados.

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Qué hacer mientras continúa la huelga

Mientras las negociaciones con la Secretaría del Trabajo continúan, se recomienda a los usuarios guardar sus recibos. Cualquier comprobante digital o impreso servirá como respaldo ante la institución.

Quienes tengan dudas adicionales pueden comunicarse a los canales oficiales de atención telefónica o consultar la aplicación móvil. Estos medios siguen operando para informar sobre fechas de comercialización y saldos.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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