Todo está listo para el sorteo del Mundial de Futbol 2026. Dentro de poco, México conocerá a su rivales, pero antes, es importante recordar los grupos en los que el Tri ha estado en las pasadas ediciones. Este viernes comenzarán a rodar las pelotas en las tómbolas del Sorteo Final y la Selección Mexicana conocerá su destino en la Copa del Mundo 2026.El Tricolor de Javier Aguirre inaugurará el Mundial el próximo 11 de junio en el estadio Azteca y pronto se conocerá al equipo con el que abrirán el telón de las actividades.La de 2026 será la edición número 18 de Copa del Mundo que dispute la Selección Mexicana y será la octava ocasión que inaugure una justa mundialista.A continuación, dejamos todos los grupos de México en la historia de los Mundiales y la posición en la que quedaron; su primera victoria llegó en Chile 1962 (3-1 contra Checoslovaquia).Uruguay 1930• Argentina 6 • Chile 4 • Francia 2 • México 0Brasil 1950• Brasil 5 • Yugoslavia 4 • Suiza 3 • México 0Suiza 1954• Brasil 3 • Yugoslavia 3 • Francia 2 • México 0Suecia 1958• Suecia 5 • Gales 5 • Hungría 3 • México 1Chile 1962• Brasil 5 • Checoslovaquia 3 • México 2 • España 2Inglaterra 1966• Inglaterra 4 • Uruguay 4 • México 2 • Francia 1México 1970• Unión Soviética 5 • México 5 • Bélgica 2 • El Salvador 0Argentina 1978• Polonia 5 • Alemania Federal 4 • Túnez 3 • México 0México 1986• México 5 • Paraguay 4 • Bélgica 3 • Irak 0Estados Unidos 1994• México 4 • Irlanda 4 • Italia 4 • Noruega 4Francia 1998• Países Bajos 5 • México 5 • Bélgica 3 • Corea del Sur 1Corea-Japón 2002• México 7 • Italia 4 • Croacia 3 • Ecuador 3Alemania 2006• Portugal 9 • México 4 • Angola 2 • Irán 1Sudáfrica 2010• Uruguay 7 • México 4 • Sudáfrica 4 • Francia 1Brasil 2014• Brasil 7 • México 7 • Croacia 3 • Camerún 0Rusia 2018• Suecia 6 • México 6 • Corea del Sur 3 • Alemania 3Qatar 2022• Argentina 6 • Polonia 4 • México 3 • Arabia Saudita 3En siete veces ha estados en el mismo grupo que el anfitrión. En México 1986 fue la primera vez que el Tricolor finalizó líder del certamen.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA