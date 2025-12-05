Frente frío 18: Golpea a México con lluvia y heladas este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este viernes 5 de diciembre sobre los efectos del frente frío número 18 en el país. Estos son los detalles:

Este día, el sistema frontal núm. 18 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente de la República Mexicana , el abundante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico asociado con un río atmosférico y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco; además de probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Así mismo, se prevén fuertes rachas de viento en el noroeste, norte, noreste y occidente del territorio nacional, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en el litoral de Tamaulipas, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, incluido el centro y sur del país.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 05 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

Pronóstico para el sábado

El sistema frontal núm. 18 se extenderá con características de estacionario sobre el oriente de México , mientras que la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera continuará sobre el noroeste de la República Mexicana y el río atmosférico persistirá desde el occidente hasta el noreste del territorio mexicano, originando chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Coahuila. Se prevé ambiente frío a muy frío al amanecer en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

Pronóstico para el domingo

Para este día el sistema frontal núm. 18 será reforzado por una masa de aire polar y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Baja y Totonaca); puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Nautla, Papaloapan y Olmeca); chubascos en Tamaulipas, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala, así como lluvias aisladas en Nuevo León, Ciudad de México y Morelos; a su vez su masa de aire polar ocasionará evento de “Norte” con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura durante la noche en costas de Tamaulipas y Veracruz (norte), y viento con rachas de 30 a 50 km/h en Nuevo León y San Luis Potosí.

Finalmente continuará ambiente muy frío con posibles heladas durante la mañana y noche en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

