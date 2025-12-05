Este viernes 5 de diciembre tendrá un ambiente fresco, pero anticipa un fin de semana lluvioso en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), según el pronóstico. Estos son los detalles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Jalisco; las cuales podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos; así mismo, intervalos de chubascos en Colima y Michoacán. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en sierras de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Michoacán y en costas de Nayarit. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Nayarit.

Por su parte, Meteored prevé hoy en Guadalajara, soleado esta mañana, con temperaturas alrededor de 18°C. Por la tarde, parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 26°C. Durante la noche, habrá parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 20°C . Vientos del Suroeste a lo largo del día, con una velocidad media de 12 km/h.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Viernes 27–11 °C Sábado 20–11 °C Domingo 25–11 °C

El pronóstico del clima en Guadalajara prevé la aparición de lluvias el próximo sábado 6 de diciembre, con 57% de posibilidad. El domingo disminuiría a 24, al igual que el lunes .

¿Cómo estará el clima nacional este día?

Este día, el sistema frontal núm. 18 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, el abundante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico asociado con un río atmosférico y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco; además de probable caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Así mismo, se prevén fuertes rachas de viento en el noroeste, norte, noreste y occidente del territorio nacional, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en el litoral de Tamaulipas, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, incluido el centro y sur del país.

