Así son las esferas que usan en el sorteo del Mundial 2026

La FIFA reveló las imágenes las esferas para el sorteo del Mundial 2026; conócelas aquí

El Informador

El sorteo del Mundial 2026 comenzó este viernes 5 de diciembre a las 10:45 horas del Centro de México (11:45 en el Este y 20:45 AM en el Pacífico). ESPECIAL / FIFA

A minutos de que la Selección Mexicana conozca al grupo que tendrá durante el gran evento del Mundial 2026 —junto a su primer rival para la inauguración—, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reveló las imágenes las esferas para el sorteo. En esta nota te las mostramos.

Será el próximo 11 de junio de 2026, en el estadio Ciudad de México, cuando el cuadro de Javier Aguirre volverá a inaugurar un Mundial, siendo país anfitrión por tercera ocasión.

A través de su cuenta oficial de X, la FIFA enseñó las pelotitas de las 48 selecciones que estarán presentes en el sorteo, mismo que se disputará en los países de México, Estados Unidos y Canadá.

Estas esferas son réplicas exactas del balón con el que se jugará la justa deportiva, el Trionda. Un balón con fondo blanco y colores en verde, azul y rojo —en alusión a los tres países—, además de la imagen del patrocinador oficial.

 El balón Trionda. AFP / ARCHIVO
El balón Trionda. AFP / ARCHIVO

Recordemos que el sorteo del Mundial 2026 comenzó este viernes 5 de diciembre a las 10:45 horas del Centro de México (11:45 en el Este y 20:45 AM en el Pacífico).

