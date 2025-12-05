Este viernes, en Estados Unidos, se lleva a cabo el sorteo de Mundial 2026 de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) . Este evento es uno de los más esperados de este 2025 para los fanáticos del balompié, quienes ya han reaccionado en redes sociales compartiendo divertidos memes.

En el evento estarán presentes grandes personalidades internacionales, como el excapitán inglés Rio Ferdinand , quien fungirá como presentador del sorteo. Además, estarán presentes celebridades como Village People, y ya se presentaron Andrea Bocelli y Nicole Scherzinger junto con Robbie Williams, presentado por la modelo Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramirez.

En el evento también estarán presentes algunas leyendas de los cuatro grandes deportes estadounidenses: Tom Brady (futbol americano), Shaquille O'Neal (baloncesto), Wayne Gretzky (hockey sobre hielo) y Aaron Judge (béisbol).

El sorteo cuenta además con la asistencia de los tres mandatarios anfitriones, la Presidenta Claudia Sheinbaum, el canadiense Mark Carney y el Donald Trump, quien ha recibido el Premio FIFA de la Paz, de la mano de Infantino.

Del bombo también salieron los memes

Te presentamos los memes más divertidos que dejó el evento de la FIFA en Estados Unidos. El evento provocó que las redes sociales se inundaran de divertidas y creativas creaciones sobre el sorteo del Mundial 2026.

Todos ���� en el sorteo del Mundial 2026 pic.twitter.com/trX6WDcGMd— FUTER (@FUTERweb) December 5, 2025

Todos los barras bravas del mundo despues de ver el premio a la paz del mundial 2026: pic.twitter.com/wswfnNO36b— Alex �� (@Alex_935_) December 5, 2025

