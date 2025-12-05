La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá en el John F. Kennedy Center, pero su estadía en Estados Unidos no se remitirá exclusivamente a este evento.

La Mandataria asiste como Jefa de Estado de uno de los tres países anfitriones.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum se reunieron brevemente este viernes durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 en Washington, marcando la primera vez que ambos líderes coinciden en persona .

Tras concluir el sorteo, Sheinbaum tiene agendado reunirse con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para revisar la agenda común entre ambos países .

A las 13:35 horas, Sheinbaum llegará al Instituto Cultural Mexicano, donde continuará con su agenda.

Cinco minutos más tarde, a las 13:40 horas, sostendrá un almuerzo privado con miembros de su equipo y representantes mexicanos en Washington.

A las 14:45 horas, la Mandataria encabezará un encuentro privado con personas líderes de la comunidad mexicana residentes en Washington, Virginia y Maryland.

Durante esta reunión, ofrecerá un mensaje y participará en un diálogo abierto moderado por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.

