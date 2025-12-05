La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá en el John F. Kennedy Center, pero su estadía en Estados Unidos no se remitirá exclusivamente a este evento. La Mandataria asiste como Jefa de Estado de uno de los tres países anfitriones.Donald Trump y Claudia Sheinbaum se reunieron brevemente este viernes durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 en Washington, marcando la primera vez que ambos líderes coinciden en persona.Tras concluir el sorteo, Sheinbaum tiene agendado reunirse con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para revisar la agenda común entre ambos países.A las 13:35 horas, Sheinbaum llegará al Instituto Cultural Mexicano, donde continuará con su agenda.Cinco minutos más tarde, a las 13:40 horas, sostendrá un almuerzo privado con miembros de su equipo y representantes mexicanos en Washington.A las 14:45 horas, la Mandataria encabezará un encuentro privado con personas líderes de la comunidad mexicana residentes en Washington, Virginia y Maryland.Durante esta reunión, ofrecerá un mensaje y participará en un diálogo abierto moderado por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA