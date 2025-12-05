Viernes, 05 de Diciembre 2025

¿Cuáles son los estados más ricos de México?

De las 32 entidades que integran el país, 11 concentraron dos terceras partes de la riqueza generada en el país

Dichas entidades, de manera conjunta, contribuyeron con el 66.7% del PIB nacional a precios básicos en 2024. ESPECIAL / CANVA

La riqueza de los estados en México puede medirse de acuerdo a lo que generan con relación al Producto Interno Bruto (PIB). Y los datos más recientes revelan que 11 entidades concentran dos terceras partes de la riqueza en México. Esta es la información:

De las 32 entidades que integran el país, 11 concentraron dos terceras partes de la riqueza generada en el país, de acuerdo con los resultados del PIB. por Entidad Federativa 2024, dados a conocer por el Inegi.

En términos nominales, las entidades con mayor aportación al PIB nacional fueron: 

  1. Ciudad de México
  2. Estado de México
  3. Nuevo León
  4. Jalisco
  5. Guanajuato
  6. Veracruz
  7. Baja California
  8. Chihuahua
  9. Coahuila
  10. Puebla
  11. Sonora

Dichas entidades, de manera conjunta, contribuyeron con el 66.7% del PIB nacional a precios básicos en 2024.

Destaca el caso de la Ciudad de México que por sí sola es responsable del 15% de la riqueza generada en el país, resultado principalmente del peso que tiene el sector servicios en la entidad. Le siguen en orden de importancia, el Estado de México y Nuevo León con el 9.1% y 8.1% respectivamente, que se caracterizan principalmente por su perfil industrial.

Durante el año pasado, el PIB nacional registró una variación anual de 1.4% en términos reales, en relación con 2023. En este periodo, 22 entidades incrementaron su PIB, nueve lo disminuyeron, mientras que Baja California no registró una variación significativa.

Los estados con más crecimiento fueron Oaxaca, con una tasa de 5.4%; Zacatecas, con 4.9%; Durango, con 4.7%; Guanajuato, con 4.0%; Yucatán, con 3.9%; Baja California Sur y Puebla, con 3.5% en cada estado; Nuevo León, con 3.4%; Veracruz, con 3.1%; Hidalgo, con 2.8%, y Chiapas, con 2.7 por ciento.

