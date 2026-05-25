La Selección Mexicana continúa sumando elementos que militan en el extranjero de cara a la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. Este domingo, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó la incorporación de Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones a la concentración del equipo encabezado por Javier Aguirre.

A través de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) detalló que Fidalgo, jugador del Real Betis de España, y Quiñones, delantero del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, reportaron al campamento nacional para integrarse a los trabajos previos a los últimos partidos amistosos antes del inicio del Mundial .

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El Tri, en camino a la definición para el Mundial

Ambos futbolistas se suman al grupo que trabaja en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el cuerpo técnico busca definir la lista final de 26 jugadores para la justa mundialista que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá .

La incorporación de jugadores que participan en ligas europeas y del extranjero ha sido gradual durante los últimos días. Previamente, la Selección Nacional confirmó la llegada de Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahce de Turquía; Mateo Chávez, lateral del AZ Alkmaar de Países Bajos; y Jorge Sánchez, defensor del PAOK de Grecia.

También se integraron César Montes, quien juega con el Lokomotiv de Moscú, y Luis Chávez, mediocampista del Dinamo de Moscú, ambos provenientes de la liga rusa.

Otro de los elementos que ya reportó fue Orbelín Pineda, actual futbolista del AEK Atenas de Grecia, quien se presentó en el CAR para continuar con la preparación rumbo a la Copa del Mundo.

La preparación del Tri

México comenzó recientemente su serie de encuentros amistosos previos al Mundial. El equipo se enfrentó a Ghana en Puebla y todavía tiene programados partidos ante Australia y Serbia antes del arranque oficial del torneo. Javier Aguirre mantiene abierta la competencia por varios puestos en la convocatoria definitiva .

En el caso de Álvaro Fidalgo, su presencia ha generado atención luego de que FIFA aprobara en febrero de 2026 el cambio de afiliación deportiva para representar a México, tras haber participado anteriormente con selecciones juveniles de España.

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FF