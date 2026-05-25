Este lunes, el entrenador de la Selección de España, Luis de la Fuente, dio a conocer la lista de los 26 convocados a la "Roja", quienes se convirtieron en los aspirantes oficiales para representar al país hispano en la Copa Mundial 2026 de la FIFA. Sobresalen estrellas del Barcelona, pero no hay elementos del Real Madrid .

La lista está liderada por Lamine Yamal e incluye diez novedades respecto a la Eurocopa 2024, entre ellas Joan García, Marc Pubill, Eric García, Pablo Páez, Víctor Muñoz y Borja Iglesias.

Los llamados de la Fuente

La convocatoria, revelada por el técnico en Madrid, está compuesta por:

Porteros : Unai Simón, David Raya y Joan García.

: Unai Simón, David Raya y Joan García. Defensas : Pedro Porro, Marcos Llorente, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Aymeric Laporte, Álex Grimaldo y Marc Cucurella.

: Pedro Porro, Marcos Llorente, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Aymeric Laporte, Álex Grimaldo y Marc Cucurella. Centrocampistas : Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Gavi, Mikel Merino, Dani Olmo y Álex Baena.

: Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Gavi, Mikel Merino, Dani Olmo y Álex Baena. Laterales : Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Nico Williams.

: Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Nico Williams. Delanteros: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias.

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Las ausencias

No hay sitio, más allá de la baja por lesión de Fermín López y la retirada de Jesús Navas, para Álex Remiro, Dani Carvajal, Dani Vivian, Robin Le Normand, Nacho Fernández, Joselu Mato, Álvaro Morata ni Ayoze Pérez, todos ellos campeones de Europa en Alemania 2024 ; tampoco para Dean Huijsen o Pablo Fornals, que apuntaban a ella, además de Pablo Barrios, Carlos Soler, Alberto Moleiro o Gonzalo García.

El primer Mundial de Lamine Yamal

Es el primer Mundial de Lamine Yamal, que era fijo en la lista . Los plazos de recuperación de la lesión muscular sufrida el pasado 22 de abril lo dirigen al torneo de los torneos. Su evolución determinará cuándo entra en acción, si ya en el debut con Cabo Verde o más adelante .

A su lado, como opciones para los extremos, se mantiene Nico Williams, también en proceso de recuperación, junto a Yeremy Pino y Víctor Muñoz, que se estrenó en marzo y ya va rumbo al Mundial.

Y, como delanteros, ya eran indudables tanto Mikel Oyarzabal, el máximo goleador de la era Luis de la Fuente, con 18 goles en 31 encuentros, once en sus diez partidos más recientes, como Ferran Torres, el mejor anotador nacional de LaLiga con Lamine Yamal.

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Además de ellos, campeones de Europa en 2024, con el gol decisivo de Oyarzabal en la final contra Inglaterra en el estadio Olímpico de Berlín, De la Fuente incluyó a Borja Iglesias, tras relanzarse en el Celta a sus 33 años, junto al entrenador Claudio Giráldez. Ha marcado 18 goles este curso.

Primer Mundial sin Real Madrid

Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García entraron en la prelista de 55 futbolistas del seleccionador español, pero ninguno forma parte de la lista anunciada este lunes .

El que más opciones tenía de aparecer era Huijsen, quien encadenaba convocatorias desde que en marzo de 2025 debutó con la absoluta de España, pero su irregularidad en el Real Madrid le ha hecho perder el sitio.

" Afortunadamente, soy seleccionador nacional; no miro la procedencia de ningún jugador . Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo", explicó Luis de la Fuente sobre la ausencia de jugadores del Real Madrid en su convocatoria.

El mínimo histórico con presencia madridista en un Mundial con España data de 1950, con Luis Molowny como único representante.

En el último Mundial de Qatar de 2022, Luis Enrique Martínez convocó a dos futbolistas, Dani Carvajal y Marco Asensio, y el primero se perdió el torneo finalmente por lesión.

Un gran torneo sin un jugador del Real Madrid con España, que sólo ha ocurrido una vez en la historia, en la Eurocopa de 2021, en la que Luis Enrique no pudo contar con Carvajal ni Sergio Ramos, por lesión.

Por ello, es la primera vez que, sin futbolistas lesionados, España no incluye a ningún jugador del Real Madrid en la convocatoria .

España espera superar octavos

La Selección de España espera sumar un título internacional más junto a su único Mundial, todavía irrepetible, por futbol, rendimiento y éxito, que fue en 2010. Desde entonces, no ha ido más allá de los octavos de final, su límite tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. En Brasil 2014, cuando defendió el campeonato, se cayó incluso en la fase de grupos.

Con información de EFE.

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