Este martes, la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles dio a conocer la suma de dos elementos más a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) rumbo a la Copa Mundial 2026 de la FIFA. Se trata de César Montes (Lokomotiv) y Luis Chávez (Dynamo Moscú) .

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado, el cual dicta que ambos futbolistas se integran a los trabajos del equipo nacional rumbo a los próximos tres encuentros de preparación y el certamen de balompié internacional de la FIFA.

Anuncian la llegada de más jugadores mexicanos desde el extranjero a la preparación mundialista. X / @miseleccionmx

La Selección mexicana declaró que mantendrá de forma escalonada la llegada de los jugadores convocados que militan en el extranjero, la cual se continuará informando.

Las condiciones de los jugadores a su llegada al CAR

Ambos futbolistas viven realidades muy distintas de cara a la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a México en la Copa del Mundo.

Lee también: Cristiano Ronaldo brilla en su última convocatoria de Portugal para el Mundial

César Montes arriba al campamento nacional con un panorama bastante alentador luego de completar una campaña regular y constante con el Lokomotiv Moscú. El defensor mexicano disputó gran parte de los encuentros de la temporada y en la mayoría de ellos apareció en el once inicial, consolidándose como uno de los elementos más confiables en la zaga .

Gracias a su rendimiento y continuidad, Montes tiene prácticamente asegurado un lugar en la convocatoria final para el Mundial de 2026 . Incluso, todo apunta a que será uno de los hombres inamovibles en la defensa central del tricolor, donde perfila una dupla titular junto a Johan Vázquez.

La situación de Luis Chávez es diferente . El mediocampista del Dinamo Moscú aún pelea por meterse en la lista definitiva, luego de atravesar meses complicados por una ruptura de ligamento que lo dejó fuera de actividad desde la pasada Copa Oro . La lesión lo mantuvo alejado de las canchas durante buena parte de la temporada y, por momentos, parecía prácticamente descartado para la Copa del Mundo.

No obstante, en semanas recientes, Chávez volvió a tener minutos con su club en Rusia, situación que le permitió mantenerse en el radar del cuerpo técnico nacional.

Aun así, persisten las dudas sobre si el tiempo y ritmo futbolístico serán suficientes para convencer al entrenador y ganarse un lugar de último momento en la convocatoria mundialista .

Suman cinco elementos extra

El pasado lunes, la misma directiva informó sobre la integración a la concentración en el CAR de Edson Álvarez (Fenerbahçe), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) y Jorge Sánchez (PAOK), por lo que ya suman cinco llamados de jugadores extranjeros que se integrarán al Tri rumbo al certamen de la FIFA.

La llegada de los futbolistas representa un paso importante en el inicio de trabajos de la Selección Mexicana rumbo a los próximos compromisos internacionales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF