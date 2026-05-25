Un rumor del periodismo deportivo se cumplió este lunes: Nicolás Larcamón llegó a Europa, al Sporting de Gijón, como entrenador .

El argentino será el nuevo entrenador del club español a partir de la próxima temporada, según anunció este lunes el organismo deportivo que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División del futbol español).

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Los rumores cumplidos

La exclusiva del entonces posible movimiento de fichajes fue revelada originalmente por el diario asturiano La Nueva España, medio que detalló en sus páginas el interés de la directiva rojiblanca por hacerse con los servicios del entrenador. Horas más tarde, los reconocidos periodistas deportivos Andrés Menéndez y César Luis Merlo habrían replicado esta noticia a través de sus respectivas cuentas en redes sociales.

El vínculo entre el técnico argentino y el club ibérico no es una simple casualidad, pues el equipo asturiano pertenece actualmente a Orlegi Sports, grupo empresarial que conoce el trabajo del timonel durante su paso por la Liga MX. El conocimiento previo de su metodología táctica y gestión habría resultado "pesado" para que la cúpula directiva lo considerara como una fuerte opción en su nuevo proyecto deportivo.

Los términos del contrato

El técnico, nacido en La Plata (provincia de Buenos Aires) hace 41 años, firmó un contrato hasta junio de 2027 , con opción a una temporada más en caso de lograr una serie de objetivos deportivos.

Las negociaciones se extendieron a lo largo de las últimas semanas una vez que Borja Jiménez trasladó a la dirección del club su voluntad de romper el contrato que los vinculaba hasta el verano de 2027, cuando acordaron que completaría la campaña actual mientras buscaban un sustituto.

Larcamón sumará en el Sporting su primera experiencia en el futbol europeo , cuyo recorrido se centra en Sudamérica y México, donde cosechó sus mayores logros.

En el país norteamericano se proclamó campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf con el club León en 2023, y disputó la Copa Intercontinental en 2025 en su última experiencia en Cruz Azul, donde dirigió hasta abril pasado.

Además, entrenó al Deportivo Anzoátegui venezolano, los chilenos Deportes Antofagasta, Huachipato y Curicó Unido, los mexicanos Puebla y Necaxa -junto a los ya citados- y el Cruzeiro brasileño.

El Sporting mostró su "satisfacción" por este nombramiento, en un comunicado oficial, en el que destacó la experiencia internacional de Larcamón y expresó su deseo del "mayor de los éxitos" para el técnico argentino en esta etapa .

Con información de EFE.

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FF