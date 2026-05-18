La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles informó este lunes que tres jugadores se integran este día a la concentración de la Selección Nacional de México en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Se trata de:

Edson Álvarez (Fenerbahçe)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Jorge Sánchez (PAOK)

X / @miseleccionmx

Los tres jugadores se suman a los trabajos previos para los últimos tres partidos de preparación y la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La llegada de los tres futbolistas representa un paso importante en el inicio de trabajos del Tri rumbo a los próximos compromisos internacionales, aunque cada uno arriba con panoramas distintos después de sus recientes campañas en el extranjero .

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Tres más para llevar al Mundial

El caso que más llama la atención es el de Edson Álvarez, quien vuelve a la Selección después de atravesar un año complicado con el Fenerbahçe . El mediocampista mexicano sufrió diversos problemas físicos que le impidieron tener continuidad durante gran parte de la temporada, situación que lo dejaría fuera del conjunto turco.

Ahora, además de recuperar ritmo competitivo, Álvarez tendrá el reto de pelear nuevamente por un lugar en el once titular del Tri , donde competirá directamente con Erik Lira y Luis Chávez en el mediocampo.

Por su parte, Mateo Chávez llega en un momento positivo tras cerrar la campaña con el AZ Alkmaar de gran manera . El lateral mexicano consiguió estrenarse como goleador en el último partido de la temporada al marcar en el empate 3-3 frente al NAC Breda, actuación que fortaleció su confianza antes de reportar con el combinado nacional.

Mientras tanto, Jorge Sánchez buscará reivindicarse después de un ciclo irregular en Europa . El defensor mexicano intentará recuperar su mejor nivel durante las próximas semanas con el objetivo de consolidarse de cara a la próxima Copa del Mundo.

En el comunicado emitido por la Selección Mexicana también se señaló que en los próximos días se dará a conocer cuándo se integrará el resto de los convocados.

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FF