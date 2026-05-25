Dimos la vuelta en su cancha y con su gente: el duro mensaje de Chiquete Orozco a la afición de Pumas

La rivalidad entre Cruz Azul y Pumas escribió un nuevo episodio en el Clausura 2026. La Máquina se impuso en la Gran Final disputada en el Estadio Olímpico Universitario y levantó el título en territorio auriazul, un escenario que terminó por darle un significado todavía más especial a la consagración celeste.

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El campeonato obtenido en Ciudad Universitaria también estuvo acompañado de declaraciones que reflejaron la intensidad con la que se vivió la serie. Futbolistas como Jesús Orozco Chiquete y Jeremy Márquez no dejaron pasar la oportunidad de destacar lo que representó coronarse ante la afición universitaria, especialmente después de toda la polémica que rodeó la final.

“Teníamos el objetivo muy claro”: Efraín Juárez sobre el arbitraje

El ex defensor de Chivas aseguró que el equipo nunca perdió de vista el objetivo, pese a las declaraciones realizadas por Efraín Juárez sobre el arbitraje, y destacó lo que significó dar la vuelta olímpica en la cancha de Pumas.

“Las declaraciones externas no nos importaron; teníamos el objetivo muy claro: llegar a la final Vine a Cruz Azul a ganar campeonatos; ya llevo dos y espero que vengan muchos más. Estoy muy contento por estar aquí. Levantar la copa en Ciudad Universitaria significa mucho. Aquí hablaron bastante, pero dimos la vuelta y lo hicimos en su cancha y con su gente”, aseguró.

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Por su parte, Jeremy Márquez reconoció que festejar un campeonato en el Olímpico Universitario tuvo un sabor especial. El atacante mexicano fue uno de los elementos más destacados de La Máquina durante la Liguilla y aseguró que el trabajo del equipo terminó siendo clave para conquistar el título.

Nunca había celebrado acá, pero qué mejor que hacerlo aquí, y también sabe muy rico. Puede pasar cualquier cosa en una final; lo trabajamos y, gracias a Dios, se nos dio al final”, señaló Márquez.

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