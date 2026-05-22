La Selección Mexicana continúa afinando detalles de cara a su próximo compromiso amistoso y este viernes sumará una pieza importante a su concentración en Puebla. El mediocampista Orbelín Pineda se integrará al grupo dirigido por Javier "Vasco" Aguirre previo al duelo ante Ghana, encuentro que se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc .

La noticia fue confirmada mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde se oficializó la llegada del futbolista mexicano tras concluir su participación con el AEK Atenas. El volante llega después de una temporada sumamente exigente y destacada en el futbol griego, en la que fue uno de los elementos más constantes y determinantes del conjunto de Atenas.

X / @miseleccionmx

¿Cómo llega Orbelín Pineda al Tri?

El AEK logró proclamarse campeón de la Superliga Griega luego de finalizar en el primer lugar de la clasificación con 72 puntos, superando a sus principales rivales en una campaña muy competida. Dentro de ese éxito colectivo, Orbelín Pineda tuvo un rol fundamental gracias a su dinámica, recuperación de balón y capacidad para generar juego ofensivo desde el mediocampo del llamado Aguila Bicéfala .

Durante la temporada, el mexicano disputó una gran cantidad de encuentros y aportó números importantes al registrar cinco goles y dos asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del equipo. Su rendimiento también le permitió mantenerse en la órbita de la Selección Mexicana, donde apunta a convertirse en uno de los líderes del proyecto rumbo a la Copa Mundial de 2026.

Ahora, el reto para Pineda será mantener el nivel mostrado en Europa y trasladarlo al Tricolor , que buscará seguir creciendo de cara a los próximos compromisos internacionales.

Te recomendamos: Julián Quiñones conquista Arabia y supera a Cristiano Ronaldo en anotaciones

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF