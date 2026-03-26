México vs. Portugal será transmitido en el Zócalo con pantalla gigante

El próximo sábado 28 de marzo, a las 19:00 horas, se transmitirá de manera gratuita el partido amistoso de futbol entre las selecciones de México y Portugal en el Zócalo de la Ciudad de México. La pantalla gigante tendrá dimensiones de 25 por 14 metros, permitiendo a los aficionados disfrutar del encuentro en un ambiente comunitario.

"Nos da mucho gusto invitar a la ciudadanía a venir al Zócalo, donde además nos acompañará la Jefa de Gobierno y donde veremos jugar a la selección nacional en una pantalla gigante. Como siempre, el acceso al Zócalo es gratuito", señaló Argel Gómez Concheiro, subsecretario de Grandes Festivales Comunitarios de la Ciudad de México.

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Para garantizar la seguridad de los asistentes, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, añadió que se reforzará la presencia policial en zonas estratégicas de la ciudad, incluyendo corredores turísticos, hoteleros y espacios culturales, así como de esparcimiento, en todas las alcaldías.

Preparación de Portugal

La selección de Portugal concluyó este martes su preparación en territorio luso y viajó a Cancún, México, donde continuará su entrenamiento para el duelo en el Estadio Banorte (anteriormente Azteca).

El equipo dirigido por el español Roberto Martínez entrenó con todo el grupo, salvo los centrocampistas Pedro Goncalves (Sporting) y Joao Neves (París Saint-Germain), quienes realizaron trabajo de recuperación física. Paulinho, delantero del Toluca, se incorporará al grupo como una de las novedades.

Después del partido contra México, Portugal se enfrentará a Estados Unidos el 31 de marzo en Atlanta.

Bajas importantes de Portugal

El portero Diogo Costa será baja, al igual que otras figuras destacadas como Rúben Dias, Rafael Leao, Rodrigo Mora y, por supuesto, Cristiano Ronaldo. A pesar de estas ausencias, Portugal mantiene un plantel de grandes estrellas para enfrentar al Tricolor.

Reapertura del Estadio Banorte

Este partido también marcará la tan esperada reinauguración del ahora Estadio Banorte, tras las remodelaciones realizadas para albergar la tercera Copa del Mundo que se celebrará este junio.

La última vez que México jugó en el Coloso de Santa Úrsula fue en la clasificación por penales frente a Honduras en la Liga de Naciones de la Concacaf 2023.

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¿Dónde ver el partido México vs. Portugal EN VIVO?

Si prefieres disfrutar del partido desde casa, el encuentro entre México y Portugal se jugará el sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Los aficionados podrán seguir este esperado encuentro en vivo a través de la señal de Canal 5, Azteca 7 y TUDN, opciones disponibles tanto en televisión abierta como de paga, para no perder detalle del enfrentamiento entre el Tricolor y el conjunto europeo.

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