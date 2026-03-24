El partido Querétaro vs Juárez, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ya cuenta con una nueva fecha oficial para jugarse, luego de haber sido suspendido por cuestiones de seguridad. El encuentro, que estaba programado para disputarse el domingo 22 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio La Corregidora, no pudo llevarse a cabo ese día debido a la situación que se vivía en el Estado de Jalisco y otras regiones del país, tras un operativo de seguridad en el municipio de Tapalpa.

La suspensión del juego en Querétaro y otros eventos deportivos

Mediante un comunicado, el domingo 22 de febrero, la Liga MX informó que el partido Querétaro vs Juárez, correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026, "fue suspendido debido a la situación de seguridad que se vive en el Estado de Jalisco". La decisión respondió a un contexto de riesgo que incluía bloqueos carreteros derivados de un operativo registrado en el municipio de Tapalpa, lo que obligó a las autoridades deportivas a priorizar la integridad de todos los involucrados, es decir, jugadores y aficionados.

La suspensión no fue un caso aislado. Ese mismo día también se aplazaron otros eventos deportivos en distintas disciplinas. Actividad de equipos Charros Softbol Femenil, Tapatías Voleibol y una corrida de toros en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara fueron reprogramadas "hasta nuevo aviso", según comunicaron sus organizadores de manera oficial.

Del mismo modo, la Liga de Expansión MX tomó medidas similares. El partido entre Tapatío y Tlaxcala, también de la J7, fue pospuesto. La modificación, explicó la liga, buscaba salvaguardar la integridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, personal operativo y aficionados, en medio de un entorno que no garantizaba condiciones adecuadas para el desarrollo de los encuentros.

¿Cuándo se jugará el partido reprogramado Querétaro vs Juárez?

Finalmente, hoy martes 24 de marzo, la Liga MX confirmó la reprogramación del duelo pendiente. "Hoy La Liga BBVA MX informa ajuste de horario en el partido pendiente correspondiente a la Jornada 7 entre @Club_Queretaro y @fcjuarezoficial", dice el mensaje publicado en la cuenta de la plataforma X. El encuentro se disputará el martes 7 de abril a las 18:00 horas en el Estadio La Corregidora de la capital queretana.

X / @LigaBBVAMX

Ambos equipos podrán cumplir con su compromiso pendiente en actividad de la Liga MX, un juego que les ofrece la posibilidad de mejorar sus números en la recta final de la fase regular del torneo mexicano. En el Clausura 2026 y sin ese partido, Querétaro suma 8 puntos y es penúltimo de la clasificación general; del otro lado, Juárez tiene 14 unidades, es décimo de la clasificación, y no quiere desperdiciar la oportunidad de acercarse a la Liguilla.

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