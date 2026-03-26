España enfrentará a Perú en estadio en México antes del Mundial 2026

La Selección de España confirmó este jueves que disputará un partido amistoso ante Perú en México como parte final de su preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, y servirá como el último ensayo del combinado europeo antes de su debut en el torneo de la FIFA. Este compromiso se jugará apenas siete días antes del arranque del Mundial, lo que lo convierte en una prueba importante para afinar detalles.

¿Cuándo será el partido y quién será local?

El anuncio del partido amistoso fue realizado a través de los canales oficiales de España, donde se destacó la relevancia de este partido dentro de su calendario. Según la información, será la peruana la selección local en el encuentro que se llevará a cabo el próximo lunes 8 de junio, aunque no se reveló aún el horario.

En su comunicado, el conjunto dijo que la llegada de España al continente americano incluirá este enfrentamiento como cierre de su preparación, midiéndose con una Selección de Perú con la que ya tiene antecedentes en el historial.

X / @SEFutbol

Como parte de la organización del evento, el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Rafael Louzán, viajará a México para participar en la presentación oficial del encuentro. En este acto estará acompañado por el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien es reconocido en el texto como " impulsor determinante" para concretar la presencia del combinado español en la entidad. Este esfuerzo se alinea con la estrategia impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, orientada al fortalecimiento del deporte en el país.

Lo que dice España sobre el partido contra Perú en el Estadio Cuauhtémoc

En su comunicado, la Real Federación Española de Futbol señaló que el Estadio Cuauhtémoc, sede del partido, es uno de los recintos históricos del futbol mexicano. Con capacidad para 51 mil 726 aficionados, ha sido escenario de eventos de talla internacional, incluyendo partidos de las Copas del Mundo de 1970 y 1986. Actualmente, es casa del Puebla y también ha fungido como sede para Cruz Azul en la Liga MX durante el presente Torneo Clausura 2026.

Bajo el lema "Puebla, tierra de campeones; la prueba final. Perú vs España" anunciado en un video por el técnico de los españoles, Luis de la Fuente; este será el segundo encuentro de la Selección de España en dicho estado y el octavo que disputa en México. En cuanto al historial entre ambas selecciones, España mantiene dominio total, con tres victorias en igual número de enfrentamientos contra los sudamericanos. El antecedente más reciente se remonta al 31 de mayo de 2008, cuando el equipo dirigido entonces por Luis Aragonés venció 2-1 a Perú en Huelva, antes de conquistar la Eurocopa de ese año.

�� M É X I C O.



¡España disputará en ������������ su último partido de preparación para la #CopaMundialFIFA!



��️ 8 de junio

�� @SeleccionPeru

ℹ️ https://t.co/CeD4JdUCm5#VamosEspaña pic.twitter.com/RAydmBYAS0 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 26, 2026

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: El Mundial 2026 llegará a Cinépolis: cartelera completa

OF