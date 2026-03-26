Jannik Sinner sigue imbatible en Florida. El italiano accedió a las Semifinales del Masters 1000 de Miami luego de imponerse, de nuevo en sets consecutivos, por doble 6-2 en poco más de una hora a Frances Tiafoe, el segundo estadounidense consecutivo que cae a manos del número dos del mundo.

Detalles del encuentro que llevaron a Sinner a semis

El nacido en San Candido estuvo brillante con su saque este jueves en el Hard Rock Stadium con 14 aces y el 70 % de primeros servicios, de los que sacó el 83 % de los puntos. El número 20 del ranking nunca encontró alternativas para contrarrestar el juego que propuso el europeo .

La pauta del partido la tomó Sinner desde temprano, quebrando el primer juego para una ventaja prematura de la que no se pudo reponer Tiafoe, quien, aunque pudo recortar la diferencia en su siguiente juego de saque, nada pudo hacer ante el italiano, que mantuvo la calma, recuperó la distancia y la amplió con un nuevo quiebre para el 5-1 de la primera manga, que cerró un par de juegos más adelante.

En el segundo episodio, Tiafoe puso más resistencia, pero solo aplazó lo inevitable. En esta ocasión, con el marcador 1-1, Jannik se quedó con el juego de Tiafoe y confirmó el break para ponerse a dos de distancia. El norteamericano tuvo que pelear para tratar de mantenerse en el partido, pero el impecable juego de Sinner fue mucho y acabó por ganar los últimos tres juegos para ponerle punto final al partido.

El avance de Sinner en Masters 1000

Jannik alcanzó su cuarta semifinal en Miami, siendo el noveno tenista en alcanzar esta cifra, y está a dos victorias de completar el "Sunshine Doublé" . Con los resultados que ha cosechado en Indian Wells y esta semana, también apretó la pelea por el número 1 de la ATP, ya que, de ganar, se pondría a mil 190 puntos de Carlos Alcaraz por la cima, de cara a la gira en arcilla.

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FF