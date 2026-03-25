Con el objetivo de mejorar la experiencia de los aficionados y facilitar la movilidad durante los próximos partidos del repechaje rumbo a la Copa Mundial 2026, el Comité Organizador de Guadalajara anunció la implementación del servicio especial "Ride al Estadio".

¿Qué es y cómo funciona el servicio "Ride al Estadio"?

Este sistema de transporte, que estará disponible de manera gratuita por única ocasión, busca ofrecer a los asistentes una alternativa cómoda, segura y puntual para llegar al Estadio Guadalajara.

El servicio contará con cupo limitado, por lo que será indispensable realizar un registro previo a través de la plataforma Boleto Móvil. Cada usuario recibirá un código QR individual, el cual será requerido junto con un boleto vigente del partido para poder abordar.

Las autoridades recomendaron a los usuarios presentarse al punto de salida con al menos 15 minutos de anticipación, ya que las unidades operarán con estricta puntualidad. Asimismo, se aclaró que el servicio no incluye ni garantiza espacios de estacionamiento en los puntos de origen.

En cuanto al regreso, las unidades saldrán del estadio 45 minutos después de finalizar el partido, incluyendo casos en los que haya tiempos extra o tanda de penales.

¿De dónde saldrá el servicio rumbo al Estadio AKRON?

En cuanto a los puntos de salida y horarios, para el partido del 26 de marzo a las 21:00 horas, las unidades partirán desde Plaza del Sol a las 18:30 horas, Gran Plaza a las 18:40, Plaza Galerías a las 18:50 y Titanes a las 19:00 horas.

Para el encuentro del 31 de marzo, programado a las 15:00 horas, los traslados iniciarán desde Plaza del Sol a las 12:45 horas, Gran Plaza a las 12:50, Plaza Galerías a las 13:00 y Titanes a las 13:15 horas.

El Comité Organizador puso a disposición el número de atención telefónica +52 1 33 3237 4789 para resolver dudas sobre el servicio.

Los partidos del repechaje al Mundial 2026 que se jugarán en Guadalajara

En Guadalajara se disputará parte del repechaje intercontinental. El Estadio AKRON será sede del choque entre Jamaica y Nueva Caledonia, duelo que definirá al equipo que avanzará a la siguiente fase para enfrentar a la República Democrática del Congo, ya instalada en la final de esta llave.

Los partidos de este minitorneo de la FIFA en la ciudad se jugarán:

Jamaica vs Nueva Caledonia, jueves 26 de marzo

Ganador vs República Democrática del Congo, martes 31 de marzo

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