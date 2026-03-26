EN VIVO | Semifinal de repechaje de la UEFA | Italia vs Irlanda del Norte | Mundial 2026. EFE / ARCHIVO

Italia e Irlanda del Norte se enfrentarán en el repechaje de la UEFA este 26 de marzo por un puesto en el Mundial 2026 de la FIFA.

La Semifinal de la repesca puede suponer la quinta vez que la Azzurra no juegue en el certamen de la FIFA, cita que se ha perdido en 1930, en 1958, en 2018 y en 2022. Por su parte, Irlanda del Norte no juega un Mundial desde 1986.

Las selecciones juegan, no solo un repechaje, sino una oportunidad histórica para la representación de sus naciones en el torneo trinacional de 2026 .

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