Más allá de los resultados en la cancha, la Copa Mundial de la FIFA 2026 también se ha convertido en una vitrina para que las selecciones nacionales exhiban elementos de su identidad cultural a través de sus uniformes.

Durante el encuentro entre México y Corea del Sur, disputado en el Estadio Guadalajara, uno de los detalles que más llamó la atención entre aficionados y usuarios de redes sociales fue la indumentaria del conjunto asiático. Los llamados "Tigres de Asia" saltaron al terreno de juego con una camiseta en tonos púrpura y detalles en lila y blanco, una propuesta estética que se aleja de los tradicionales colores rojizos que históricamente han caracterizado al equipo surcoreano.

El diseño, conocido como "Space Purple", está inspirado en la Mugunghwa (Hibiscus syriacus), flor nacional de Corea del Sur y uno de los símbolos más importantes de la identidad cultural del país.

La Mugunghwa, una flor ligada a la identidad coreana

La palabra Mugunghwa puede traducirse como "flor eterna" o "flor inmortal", una referencia a la capacidad de esta planta para florecer durante largos periodos y resistir condiciones adversas. Debido a estas características, la flor se ha convertido en una representación de la perseverancia, la fortaleza y la capacidad de superación del pueblo coreano.

Su importancia trasciende el ámbito botánico. Desde finales del siglo XIX, la Mugunghwa ha sido utilizada como símbolo nacional y aparece incluso en el himno de Corea del Sur, donde se menciona como una imagen representativa de la belleza y permanencia del país.

Para muchos surcoreanos, la flor representa la continuidad histórica de la nación a pesar de las invasiones, conflictos y periodos de ocupación que han marcado la historia de la península coreana. Por ello, su presencia en el uniforme mundialista busca transmitir un mensaje de resistencia y orgullo nacional.

El significado del color púrpura

Aunque el diseño está inspirado principalmente en la Mugunghwa, el color púrpura elegido para la camiseta también generó múltiples interpretaciones entre los aficionados.

En años recientes, este tono ha adquirido una fuerte carga simbólica dentro de la cultura popular surcoreana gracias al fenómeno global de BTS. La agrupación de K-pop popularizó la expresión "I Purple You" , asociando el color con sentimientos de confianza, afecto y permanencia entre los artistas y sus seguidores.

Si bien la Federación Surcoreana de Futbol no ha vinculado oficialmente el uniforme con la banda, la coincidencia provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde aficionados destacaron el parecido y celebraron la elección cromática.

Moda, futbol y cultura pop

La propuesta estética de la selección se complementa con una chamarra negra decorada con flores tipo margarita, pieza que forma parte de una colección especial creada por G-Dragon, cantante y líder de la agrupación surcoreana Big Bang, en colaboración con Nike.

La participación de una de las figuras más influyentes de la industria cultural surcoreana refleja cómo el futbol, la moda y el entretenimiento se han convertido en herramientas para proyectar la imagen contemporánea del país ante el mundo.

"La cima de la fortaleza. La intensa pasión del fútbol surcoreano florece, reflejando la vitalidad de una flor en pleno apogeo", describió la selección en sus redes sociales al presentar el uniforme.

Así, aunque Corea del Sur no logró imponerse ante México en Guadalajara, su uniforme dejó una huella visual que va más allá del deporte: una celebración de la historia, la cultura y la resiliencia que representa la Mugunghwa para millones de surcoreanos.

TG