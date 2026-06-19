Mundial 2026: El significado del jersey de Corea del Sur

Más allá de los resultados en la cancha, las camisetas de las selecciones mundialistas suelen destacar por los símbolos, colores y elementos culturales que representan. La indumentaria de Corea del Sur no es la excepción, ya que su diseño incorpora referencias a la identidad nacional y a tradiciones profundamente arraigadas en la cultura del país asiático. Pero, ¿Cuál es la inspiración detrás del uniforme que portan los llamados "Tigres de Asia"?

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La Selección Mexicana disputó este jueves su segundo compromiso en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfrentando a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. En un encuentro cerrado y de alta intensidad, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol del mediocampista Luis Romo. Con este resultado, el Tricolor aseguró su boleto a los dieciseisavos de final y dio un paso firme en su camino dentro del torneo.

Algo que llamó la atención de varios en este partido fue el diseño de la camiseta que portaron los futbolistas surcoreanos, que al igual que diversos equipos deportivos, cada selección porta un uniforme que hace referencia a la cultura, historia y legado de su país.

El significado de la camiseta

El conjunto utilizado por el equipo surcoreano, liderado por Son Heung-min, estaba compuesto de una camiseta púrpura y un short del mismo tono. Este diseño está inspirado en la Mugunghwa, conocida como rosa de Sarón o hibisco.

Esta especie de planta es la flor nacional de Corea del Sur; su nombre significa "flor eterna" o "flor que nunca se marchita". La flor simboliza la resiliencia, la perseverancia, la belleza eterna y el espíritu indomable del pueblo coreano.

El diseño, denominado como "space purple", cuenta con tonos lilas y blancos. Por su parte, la chamarra negra con margaritas utilizada por el equipo forma parte de una colección diseñada por el cantante G-Dragon, de la agrupación Big Bang, en colaboración con la marca Nike.

ESPECIAL NIKE

La también conocida "Rosa de Sarón", ha estado profundamente ligada a la historia e identidad nacional del país. La presencia de esta flor llegó gasta el himno nacional de Corea a finales del siglo XIX, con una frase que describe el territorio y las montañas cubiertas de sus flores del país.

ESPECIAL NIKE

El atuendo de los Tigres de Asia llamó la atención en redes sociales, debido a su tono morado. El color fue relacionado por muchos con la banda surcoreana BTS, la cual ha asociado este color con su fandom: ARMY, como un mensaje de cariño, confianza y permanencia.

"La cima de la fortaleza. La intensa pasión del fútbol surcoreano florece, reflejando la vitalidad de una flor en pleno apogeo", describieron su uniforme en redes sociales.

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KR