Viernes, 19 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Marruecos vence 1-0 a Escocia en el Mundial 2026 con gol de Ismael Saibari

Saibari protagonizó un llamativo récord al anotar en el minuto 2 del encuentro, el gol más rápido en lo que va de la competencia

Por: AP .

El marroquí Ismael Saibari (11) es felicitado por sus compañeros después de anotar el primer gol de su equipo ante Escocia. AP/M. Stockwell

El marroquí Ismael Saibari (11) es felicitado por sus compañeros después de anotar el primer gol de su equipo ante Escocia. AP/M. Stockwell

Ismael Saibari mandó el balón al fondo de las redes cuando apenas habían transcurrido 2 minutos y Marruecos venció el viernes 1-0 a Escocia en el Mundial 2026 para mantener vivas sus posibilidades de avanzar por segundo torneo consecutivo a la fase de eliminación directa.

LEE: Escocia vs Marruecos| Momentos destacados EN VIVO del Mundial 2026

Saibari le ganó la espalda a dos defensores escoceses y Brahim Díaz le envió un preciso servicio. Saibari controló el balón y sacó un potente disparo al ángulo superior izquierdo, muy lejos del alcance del guardameta Angus Gunn.

Marruecos, que alcanzó las semifinales en el Mundial de Qatar 2022, empató 1-1 con Brasil en su debut en el Grupo C. Escocia, que no ha superado la fase de grupos en ocho participaciones anteriores, derrotó a Haití 1-0 en su primer partido.

     

Saibari también marcó el gol de Marruecos contra Brasil.

Marruecos estuvo cerca de ampliar la ventaja a los 52 minutos, cuando Gunn apenas alcanzó a desviar un cabezazo de Bilal El Khannouss luego de un tiro de esquina de Achraf Hakimi.

Escocia tuvo una oportunidad en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando Andy Robertson envió un centro hacia John McGinn, quien no logró empujar el balón cerca del segundo palo.

Mientras Escocia buscaba desesperadamente el empate en los minutos finales, Marruecos tuvo un par de buenas ocasiones para ampliar la ventaja, pero los remates salieron desviados en ambas oportunidades.

JM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones