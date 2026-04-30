El jueves 30 de abril de 2026 tiene, para todos los aficionados, una agenda amplia de futbol nacional e internacional, con actividad en distintos torneos a lo largo del día. La jornada incluye partidos relevantes en competencias de clubes, con opciones para seguirlos en televisión y plataformas digitales.

A lo largo del día habrá partidos desde primeras horas de la tarde hasta la noche, por lo que se recomienda estar atento a la programación para no perder detalle de cada encuentro. Esta es la lista con los horarios de transmisión en vivo (plataformas y canales de televisión), para que los interesados armen su plan para hoy.

Partidos HOY jueves 30 de abril de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Mineros Zacatecas vs Tepatitlán FC | 19:00 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

TM Futbol Club vs Cancún FC | 21:05 | Disney+ Premium, ESPN 3 |

Partidos HOY jueves 30 de abril de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Chivas vs Pachuca | 19:07 | Tubi, FOX One |

Toluca Tigres | 21:00 | Liga BBVA MX Femenil YouTube, ViX Premium, Nu9ve |

Partidos HOY jueves 30 de abril de 2026 - Conference League EN VIVO

Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace | 13:00 | Claro Sports YouTube |

Partidos HOY jueves 30 de abril de 2026 - Copa Argentina EN VIVO

Vélez Sarsfield vs Gimnasia y Tiro | 18:15 | TyC Sports Internacional

Partidos HOY jueves 30 de abril de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Bolívar vs Fluminense | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Independiente Rivadavia vs La Guaira | 16:00 | Disney+ Premium |

Corinthians vs Peñarol | 18:00 | Disney+ Premium |

Medellín vs Cusco FC | 20:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 30 de abril de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Vasco da Gama vs Olimpia | 16:00 | Disney+ Premium |

Tigre vs América de Cali | 18:00 | Disney+ Premium |

RB Bragantino vs River Plate | 18:30 | Disney+ Premium |

Partidos HOY jueves 30 de abril de 2026 - Europa League EN VIVO

SC Braga vs Freiburg | 13:00 | Claro Sports, Clarosports.com, Claro Sports YouTube |

Nottingham Forest vs Aston Villa | 13:00 | ESPN, Disney+ Premium |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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