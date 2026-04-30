El jueves 30 de abril de 2026 tiene, para todos los aficionados, una agenda amplia de futbol nacional e internacional, con actividad en distintos torneos a lo largo del día. La jornada incluye partidos relevantes en competencias de clubes, con opciones para seguirlos en televisión y plataformas digitales.A lo largo del día habrá partidos desde primeras horas de la tarde hasta la noche, por lo que se recomienda estar atento a la programación para no perder detalle de cada encuentro. Esta es la lista con los horarios de transmisión en vivo (plataformas y canales de televisión), para que los interesados armen su plan para hoy.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF