Christian Martinoli revela que otra televisora podría transmitir a la Selección Mexicana

El reconocido narrador deportivo Christian Martinoli ha generado expectación al sugerir que una tercera televisora podría unirse a la competencia por los derechos de transmisión de la Selección Mexicana.

Esta revelación surge en un contexto donde TV Azteca, según lo informado, está muy cerca de adquirir los derechos de los Mundiales de 2030 y 2034 .

Durante una conversación con su pareja de narración Luis Garcia, Martinoli abordó el futuro de las transmisiones de la selección, especialmente en TV Azteca, y compartió información relevante.

"Yo hasta lo que tengo entendido, por lo que nos informaron, doctor, TV Azteca eh está muy cercano a adquirir los mundiales del 30 y del 34", afirmó.

Esta adquisición, sumada a la posibilidad de la Copa América, podría configurar un panorama interesante para la televisora.

Sin embargo, la noticia más destacada de sus declaraciones es la inminente llegada de un nuevo competidor .

Martinoli indicó que "Da la impresión que para el próximo año, en cuanto acabe esta temporada de la selección que es el Mundial, podré ver una tercera televisora que ingrese a la competencia". Esta posibilidad abriría una "tercera oportunidad" para los aficionados, quienes "Ya se dejarán de quejar y podrán tener una tercera opción si quieren verlo aquí, allá y ya cada quién escoge, ¿no?" .

Mayor diversidad de opciones para los espectadores

La entrada de una nueva televisora al mercado de las transmisiones de la Selección Mexicana podría significar una mayor variedad de alternativas para los espectadores, rompiendo con el duopolio tradicional y fomentando una competencia que beneficie al público. Esto permitiría a los aficionados elegir dónde ver los partidos, ya sea en las televisoras ya establecidas o en esta nueva opción .

A pesar de la posible llegada de un nuevo actor, Martinoli aseguró que TV Azteca continuará con su cobertura de la selección.

"Vamos a seguir transmitiendo partidos de eliminatoria. México vuelve a las eliminatorias con todo eso lo que representa", enfatizó.

Además, confirmó que la televisora transmitirá "Los partidos del Mundial, vamos a tener los partidos de la eliminatoria, los partidos del Mole Tour".

La información proporcionada por Martinoli sugiere que el panorama de las transmisiones deportivas en México está en constante evolución.

La posible incorporación de una tercera televisora para la Selección Mexicana, sumada a la adquisición de los derechos de los Mundiales de 2030 y 2034 por parte de TV Azteca, promete un futuro con más opciones y competencia para los aficionados al futbol .

Esta situación podría generar una dinámica diferente en la forma en que los partidos de la selección son presentados y consumidos por el público mexicano.

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AR