Álbum Panini del Mundial 2026 sale a la venta: cuánto cuesta y los mejores lugares para encontrarlo en Jalisco

El álbum Panini del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 sale a la venta hoy. Cuenta con 112 páginas y 980 cromos que continúan la tradición iniciada en la Copa del Mundo de 1970, que también se jugó en México.

Al ser 48 las selecciones participantes, esta edición tiene 200 estampas más que la de Qatar 2022, lo que representa un reto para los coleccionistas, quienes podrían desembolsar cerca de 4,000 pesos para completarlo, dependiendo de cuántas cartas repetidas les depare la suerte.

¿Cuánto cuesta el álbum Panini y los sobres de estampas?

En la página de Panini se anuncian los siguientes precios oficiales:

Álbum pasta dura: 349 pesos

349 pesos Álbum pasta blanda: 99 pesos

99 pesos Sobre: 25 pesos

25 pesos Paquete con 10 sobres: 250 pesos

250 pesos Caja con 100 sobres: 2,500 pesos

Pero eso no es todo. También hay paquetes especiales, como las cajas en colores verde, blanco y rojo, que incluyen una caja para guardar el álbum de pasta dura más 50 sobres con acabados especiales, cada una con un precio de 1,400 pesos.

Asimismo, están disponibles la caja de regalo TCG, la Blaster Box, la Dream Box y otras variantes, que contienen 630 tarjetas y forman parte de la serie llamada Adrenalyn XL.

X/PaniniSportMx

X/PaniniSportMx

¿Dónde comprar el álbum Panini?

Panini pone a la venta todos los productos relacionados con el Mundial 2026 a través de su página web, donde ofrece envíos gratis en pedidos de al menos 500 pesos y facilidades de pago, como meses sin intereses.

Los álbumes y los sobres de estampas también estarán disponibles en puestos de revistas, papelerías y en las tiendas Panini o Panini Points.

Guadalajara cuenta con varios de estos establecimientos, entre ellos:

Panini Comics (Av. Manuel Ávila Camacho 1275)

Panini Comics Tecnocentro (Av. Miguel Hidalgo y Costilla 469, piso 3)

Panini Plaza del Sol

Panini Plaza La Gran Plaza

Panini Plaza Patria

Panini lanza álbum virtual

Panini Lanza álbum virtual de la Copa del Mundo

Los fanáticos del futbol también tienen la opción del álbum virtual, el cual es gratuito e imita la forma clásica de coleccionismo, ya que implica abrir sobres y permite el intercambio de imágenes con otros usuarios.

El álbum virtual está disponible para sistemas Android y iOS a través de la aplicación FIFA Panini Collection.

Se puede usar como usuario registrado o como invitado y, en ambos casos, se obtienen dos sobres diarios, con cinco imágenes cada uno.