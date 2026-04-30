Dónde ver EN VIVO las semifinales de la Europa League y Conference League

La Europa League y la Conference League, las competencias de clubes de la UEFA que les siguen en importancia a la Champions League, inician hoy sus semifinales.

En la Europa League, el Aston Villa visita al Nottingham Forest en un duelo entre equipos ingleses por el pase a la final, que este año se disputará en Budapest, Hungría.

El Aston Villa, quinto lugar de la actual campaña de la Premier League, llega como favorito no solo para ganar este encuentro, sino para coronarse, pues además de contar con un plantel que luce superior, tiene en el banquillo a Unai Emery, quien ya ha levantado el trofeo en cuatro ocasiones.

En la otra llave, el Braga recibirá al Friburgo. Ambos vienen de eliminar a equipos españoles —Betis y Celta de Vigo, respectivamente—, con la intención de llegar a la final y dar la sorpresa ante los gigantes financieros del futbol inglés.

Los partidos de vuelta de ambas series se disputarán el 7 de mayo.

¿Dónde ver Aston Villa vs. Nottingham Forest?

Fecha: 30 de abril.

Horario: 13:00 horas.

Canal: Claro Sports.

Alineaciones probables para el Aston Villa vs. Nottingham Forest

Aston Villa: Emiliano Martínez, Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne, Youri Tielemans, Amadou Onana, John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendía y Ollie Watkins.

Nottingham Forest: Stefan Ortega, Nicolás Domínguez, Zach Abbott, Murillo, Morato, James McAtee, Ryan Yates, Morgan Gibbs-White, Dilane Bakwa, Chris Wood y Dan Ndoye.

¿Dónde ver Braga vs. Friburgo?

Fecha: 30 de abril.

Horario: 13:00 horas.

Canal: Claro Sports.

Alineaciones probables para el Braga vs. Friburgo

Friburgo: Noah Atubolu, Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo, Maximilian Eggestein, Johan Manzambi, Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki, Vincenzo Grifo e Igor Matanovic.

Braga: Lukas Hornicek, Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Bright Arrey-Mbi, Víctor Gómez, Jean-Baptiste Gorby, Florian Grillitsch, Gabriel Moscardó, Mario Dorgeles, Ricardo Horta y Pau Víctor.

El técnico del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, dirige el entrenamiento del equipo para la ida de semifinales de la Liga Conferencia ante el Estrasburgo. EFE/V. Lerena

El Rayo Vallecano juega por la Conference League

El Rayo Vallecano se metió a las semifinales de la Conference League tras dar cuenta del AEK de Atenas en los cuartos de final y ahora está cerca de escribir su nombre en la historia de las competiciones europeas, un aliciente que también comparte el Racing de Estrasburgo, su rival en esta instancia.

El ganador se enfrentará en Leipzig el 27 de mayo con el vencedor de la serie entre el Shakhtar Donetsk y el Crystal Palace, quizá la más atractiva sobre el papel.

El Shakhtar, un veterano de las competiciones continentales, llega tras despachar al AZ Alkmaar con autoridad. Por su parte, el Crystal Palace ha sido una de las revelaciones de la temporada, al mostrar una resiliencia envidiable al eliminar a la Fiorentina en una eliminatoria muy disputada.

¿Dónde ver Rayo Vallecano vs. Estrasburgo?

Fecha: 30 de abril.

Horario: 13:00 horas.

Canal: Claro Sports.

¿Dónde ver Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace?

Fecha: 30 de abril.

Horario: 13:00 horas.

Canal: Claro Sports.

