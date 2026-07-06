La Selección Mexicana ilusionó a su afición, pero Inglaterra rompió sus corazones al eliminarla de la Copa Mundial 2026. Tras la derrota 3-2 en los Octavos de Final del torneo de la FIFA, el joven Gilberto Mora rompió en llanto en el centro de la cancha del Estadio Ciudad de México, dejando una de las postales más tristes y conmovedoras del certamen.

El dolor de la eliminación en casa

El panorama posterior al silbatazo final fue desgarrador. No solo los fanáticos en las tribunas sufrieron las consecuencias de quedar fuera de la justa de la FIFA . Los futbolistas del cuadro nacional reflejaron el dolor del revés ante el rival europeo directamente sobre el terreno de juego.

Las cámaras de transmisión captaron el momento exacto en el que la joven promesa tricolor no pudo contener las lágrimas. Con apenas 17 años de edad, el extremo se mostró deshecho al asimilar que la participación de la escuadra local había concluido de forma definitiva .

Una joya que brilló ante el mundo

Gilberto Mora, actual elemento de los Xolos de Tijuana, se consolidó como uno de los grandes nombres del torneo. Su calidad quedó comprobada ante la mirada del planeta, el cual siguió de cerca sus jugadas en esta edición mundialista.

"Morita" caminó hacia el centro del campo y observó el Estadio Ciudad de México, repleto con poco más de 80 mil aficionados. En ese instante, el futbolista giró para cubrirse los ojos e intentar ocultar sus lágrimas. De inmediato, su compañero Erik Lira acudió a reconfortarlo junto a otros integrantes del plantel.

Me duele mucho ver a Gilberto Mora llorando, pero ya vendrá su revancha y Morita será el líder de México en el futuro��❤️�� pic.twitter.com/Cy1AtL4bFd — Roberto Haz (@tudimebeto) July 6, 2026

Un partido lleno de drama y goles

La historia del compromiso de ayer se definió por detalles costosos. El combinado dirigido por Javier "Vasco" Aguirre intentó oponer resistencia, pero el representativo inglés castigó primero. Jude Bellingham abrió el marcador con un remate de palomita a pase de Bukayo Saka, y el mismo jugador firmó el segundo tanto tras un contragolpe.

El conjunto local reaccionó gracias a una volea de Julián Quiñones. Poco después, la expulsión del defensor inglés Jarell Quansah encendió la esperanza del empate. Sin embargo, una falta del guardameta Raúl "Tala" Rangel provocó un penalti que Harry Kane convirtió en el tercer gol para la escuadra que comanda Thomas Tuchel. Aunque Raúl Jiménez acercó de nuevo al cobrar de gran manera otra pena máxima, el tiempo consumió las últimas opciones.

El llanto no se limitó al jugador de la frontera. Elementos como Israel Reyes y Armando González también terminaron entre lágrimas tras el silbatazo definitivo. Pese a la caída, el público despidió con aplausos a los seleccionados en una noche que cerró al ritmo de la música de Oasis en los altavoces.

Te amo Armando, sabes lo que puedes hacer y en Chivas siempre lo has demostrado. ❤️ pic.twitter.com/auv3aVvjoZ — Joss¹⁶���� (@ileclercjo) July 6, 2026

Con información de SUN.

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FF