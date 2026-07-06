Después de la eliminación de la Selección Mexicana a manos de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, el guardameta Raúl Rangel reconoció que el equipo se quedó con la sensación de no haber aprovechado la oportunidad para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

El portero del Tri señaló que, más allá del resultado, el plantel se va con la percepción de haber competido y de haber mostrado progresos dentro del proceso que atraviesa esta nueva generación del futbol mexicano. Afirmó además que en el vestidor predomina la tranquilidad por la evolución del grupo y por el potencial que vislumbran a futuro.

“Sí, la sensación es la de que pudimos haber conseguido la victoria, la hazaña, pero también nos quedamos con el aprendizaje y con la calma de lo que es la Selección Mexicana y lo que mostramos. Creo que esta generación puede dar cosas grandes más adelante”, expresó.

Rangel añadió que el equipo es consciente de que aún existen aspectos por corregir, aunque resaltó que el trabajo realizado comienza a dar forma a un proyecto que puede consolidarse con el tiempo, tanto en lo futbolístico como en lo colectivo.

De igual manera, el arquero destacó que dentro del grupo existe la convicción de que este proceso apenas inicia y que lo ocurrido en el torneo representa un punto de partida importante para lo que viene.

“Al final del partido lo hablamos entre todos. Coincidimos en que esto apenas comienza, que es un proceso que nos está formando y que poco a poco va tomando forma de buena manera. Eso ilusiona tanto al jugador como a la afición”, concluyó.

Con estas declaraciones, el guardameta dejó en claro que, pese a la eliminación, el equipo se marcha con aprendizajes importantes y con la esperanza de que esta generación pueda convertirse en una base sólida para el futuro del futbol mexicano.

CT